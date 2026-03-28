Τραγωδία στην Κάλυμνο: Νεκρός 60χρονος αναρριχητής από την Τσεχία

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/03) στην Κάλυμνο, με θύμα έναν 60χρονο αναρριχητή από την Τσεχία, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία και την αναρριχητική κοινότητα του νησιού.

Το περιστατικό συνέβη στο αναρριχητικό πεδίο Jurassic Park, στην αριστερή πλευρά μίας ιδιαίτερα απόκρημνης πλαγιάς, στην περιοχή Αρμεός, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Kalymnos News.

Ο εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός Καλύμνου ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 15:30 από το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση διάσωσης, με τη συμμετοχή του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου, της εθελοντικής ομάδας Kalymnos Rescue Team, καθώς και ενισχύσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω.

Λόγω της δυσβατότητας του εδάφους, ζητήθηκε και η συνδρομή εναέριου μέσου. Ελικόπτερο έφτασε στην περιοχή, ωστόσο, αντιμετώπισε δυσκολίες στην προσέγγιση και τον εντοπισμό του αναρριχητή εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε από τις επίγειες ομάδες διάσωσης, οι οποίες δυστυχώς κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Ακολούθησε η μεταφορά του, υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός βρέθηκε 38χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του – Ήταν αδελφός αστυνομικού

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιρανικός στρατός δηλώνει ότι στόχευσε αμερικανικό πλοίο κοντά σε λιμάνι του Ομάν

12:20LIFESTYLE

Η Britney Spears σπάει τη σιωπή της για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή της

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέα επίθεση με drones στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ – Φθορές στο σύστημα ραντάρ

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για iPhone: Διέρρευσαν εργαλεία hacking - Σε κίνδυνο εκατομμύρια κάτοχοι

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

11:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Τα βλέμματα στο ΑΕΚ – Περιστέρι | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα (28/03)

11:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: «Φωτιά» οι τιμές – Βενζίνη πάνω από 2 ευρώ σε όλη τη χώρα, Σποράδες-Κυκλάδες οι ακριβότερες

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Η Λίντσεϊ Βον αρνείται να ρίξει τίτλους τέλος στην καριέρα της - «Δεν θέλω να με θυμούνται έτσι»

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Το δάγκωναν τα ξαδέλφια του, έπεσε από το καρότσι», ισχυρίζεται η 18χρονη μητέρα του κακοποιημένου βρέφους

11:38LIFESTYLE

Ούρσουλα Άντρες: Το κορίτσι του Μποντ στα νύχια απατεώνα - Αετονύχης της «έφαγε» 20 εκατ. ευρώ

11:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Πάμε να κερδίσουμε Ολυμπιακό και τα τρία εκτός έδρας» - Ο Αταμάν έδωσε το σύνθημα

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό βίντεο τα νέα οπλικά συστήματα που είδαμε στην παρέλαση

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κάλυμνο: Νεκρός 60χρονος αναρριχητής από την Τσεχία

11:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πόσα χρήματα θα πάρετε - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 - Ο Μητσοτάκης απορρίπτει κάθε άλλη πρόταση»

10:51ΚΟΣΜΟΣ

«Πιες χυμό ροδιού για να χτυπήσεις το Τελ Αβίβ με μεγαλύτερη ακρίβεια» - Nέα AI ανάρτηση του Ιράν

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Καρυστιανού:Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων

10:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Το έκανε κι αυτό o ΛεΜπρον Τζέιμς: Η πρώτη ασίστ «πατέρα – γιού» στην ιστορία του NBA!

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Όποιος περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει», λέει επαγγελματίας δύτης στο Newsbomb

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα προγνωστικά δεδομένα για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «super El Niño»

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Το δάγκωναν τα ξαδέλφια του, έπεσε από το καρότσι», ισχυρίζεται η 18χρονη μητέρα του κακοποιημένου βρέφους

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Επικίνδυνη κλιμάκωση - Oι Χούθι, επιβεβαιώνουν την «είσοδό» τους στον πόλεμο, 12 Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίες από την επίθεση στη βάση Prince Sultan

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Σε εξέλιξη η αποστολή ανάσυρσης του 34χρονου δύτη από το «Πηγάδι του Διαβόλου» – Εικόνες και βίντεο του Newsbomb

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Τραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες - Έμειναν 6 μέρες χωρίς τροφή και νερό, πετούσαν νεκρούς στη θάλασσα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρνάμε τους δείκτες μια ώρα μπροστά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο - Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε μπαρ και επιτέθηκαν σε θαμώνες

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Όποιος περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει», λέει επαγγελματίας δύτης στο Newsbomb

07:57ΕΛΛΑΔΑ

«Σας παρακαλώ μην την χτυπάτε, δεν ξέρουμε το PIN»: Εφιάλτης για μητέρα και κόρη που ήρθαν αντιμέτωπες με ληστές στο σπίτι τους

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τάιγκερ Γουντς αφέθηκε ελεύθερος λίγες ώρες αφού συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών

15:58WHAT THE FACT

Η πιο πολύτιμη δεκάρα: Zυγίζει 3 γραμμάρια, αλλά αξίζει σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια 

06:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Η γυναίκα που έσωσε το 10 μηνών βρέφος - «Βλέπω μπροστά μου ένα χτυπημένο μωρό»

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: «Μαριάμ… Η κόρη μου φοβάται το σκοτάδι» – Το συγκλονιστικό μοιρολόι μητέρας στα συντρίμμια του σπιτιού τους

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας παρουσίασε με ένα εντυπωσιακό βίντεο τα νέα οπλικά συστήματα που είδαμε στην παρέλαση

11:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Πάμε να κερδίσουμε Ολυμπιακό και τα τρία εκτός έδρας» - Ο Αταμάν έδωσε το σύνθημα

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μπροστά - Η ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν τα πάντα για τα τροχόσπιτα - Άρση των περιορισμών για την στάση και την στάθμευση

