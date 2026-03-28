Κόρινθος: Καθηγητής κατηγορείται για λεκτική σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας- Τι λέει ο πατέρας της

Σοκ προκαλεί η καταγγελία ενός πατέρα στην Κόρινθο, ο οποίος υποστηρίζει ότι η ανήλικη κόρη του έπεσε θύμα λεκτικής σεξουαλικής παρενόχλησης από καθηγητή του σχολείου της.

Το περιστατικό φέρεται να έχει προκαλέσει έντονο ψυχολογικό βάρος στο κορίτσι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του πάτερα.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά την περασμένη Πέμπτη. Όπως καταγγέλλεται, ο εκπαιδευτικός, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, απομόνωσε τη μαθήτρια μέσα στη σχολική αίθουσα. Εκεί φέρεται να της εξομολογήθηκε πως είναι ερωτευμένος μαζί της, ρωτώντας την παράλληλα εάν τρέφει τα ίδια συναισθήματα για εκείνον, γεγονός που έφερε σε δύσκολη θέση το ανήλικο κορίτσι.

Μιλώντας στο Mega, ο πατέρας της ανήλικης υπογράμμισε ότι η κόρη του διατήρησε την ψυχραιμία της, αν και το ψυχολογικό φορτίο που επωμίζεται είναι πλέον βαρύ. Περιγράφοντας τη στιγμή, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν τελείωσαν το μάθημα της ζήτησε να μείνει μέσα για κάποιο λόγο. Της είπε αυτά που ήθελε να πει. Η κόρη μου είναι μικρή αλλά έχει δύο νταν (μαύρη ζώνη) στο καράτε σκέφτηκε τι να κάνει. Εάν έβλεπε ότι η σωματική της ακεραιότητα θα ήταν σε προσβολή, θα έκανε κάτι διαφορετικό. Τελικά όμως ήταν μόνο λεκτική και σηκώθηκε κι έφυγε».

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω όταν η 15χρονη απευθύνθηκε στην υποδιευθύντρια του γυμνασίου για να καταγγείλει το γεγονός, εισπράττοντας, σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, πλήρη σιωπή. Ο πατέρας περιγράφει τις δικές του ενέργειες και τη στάση του σχολείου, αναφέροντας: «Έχω καταγεγραμμένα email την ενημέρωσή μου προς τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, η οποία δεν εισακούστηκε. Τηλέφωνο που έπρεπε να με πάρει στις 10:00 η υποδιευθύντρια, γιατί έλειπε η διευθύντρια, για να μου πει για το συμβάν, δεν με πήρε τηλέφωνο και πήρα μόνος μου και της λέω σε 10 λεπτά ερχόμαστε και μέχρι να πάω με την αστυνομία για να τη συλλάβει, είχε φύγει».

Καταγγέλλει έλλειψη στήριξης από το εκπαιδευτικό προσωπικό

Πέρα από την έλλειψη στήριξης από το εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως υποστηρίζει ο πατέρας, το κορίτσι αντιμετώπισε την επόμενη ημέρα και την αδιαφορία ή τον εμπαιγμό ορισμένων συμμαθητών της κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής. Η πίεση αυτή οδήγησε τη μαθήτρια στην απόφαση να μην παρακολουθήσει τα μαθήματά της. Σχετικά με αυτό το ζήτημα, ο πατέρας τόνισε: «Η κόρη μου σήμερα δεν ήταν καλά ψυχολογικά γιατί την κοροϊδεύαν εχθές σε μία εκδρομή και δεν πήγε σήμερα σχολείο. Μέσα στο πούλμαν και με καθηγήτρια συνοδό. Βλέπει τη Δικαιοσύνη, βλέπει αυτά που περνάμε και μου λέει «ντρέπομαι για το σχολείο μου, για όλους, για τα πάντα»».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του πατέρα, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς κάνει ανοιχτά λόγο για συγκάλυψη παρόμοιων συμπεριφορών του καθηγητή στο παρελθόν. Ενδεικτική είναι η αναφορά του για άλλους μαθητές: «Δέκα κορίτσια και δύο αγόρια της τάξης της να πουν αυτά που βιώνουν με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Θα έρθουν κάποιοι γονείς θα πουν ότι αυτό διαιωνίζεται. Δεν είναι τωρινό είναι πάρα πολλά χρόνια. Τον καλύπτανε, τον συγκαλύπτανε οι συνάδελφοί του. Είναι ψυχικά άρρωστος».

