Ιωάννινα: «Άσπρισε» το Πάπιγκο από το χαλάζι- Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Σκηνικό απόλυτου χειμώνα επικράτησε από το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στο Πάπιγκο, καθώς μια χαλαζόπτωση πρωτοφανούς έντασης μετέτρεψε το τοπίο σε… χιονισμένο βουνό μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Το φαινόμενο ήταν τόσο σφοδρό που το οδόστρωμα καλύφθηκε από παχύ στρώμα χαλαζιού, καθιστώντας την κυκλοφορία αδύνατη.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η ολισθηρότητα του δρόμου οδήγησε και σε ένα τροχαίο ατύχημα με ΙΧ να καταλήγει εκτός οδοστρώματος και στη συνέχεια σε γκρεμό αλλά ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Ωστόσο, αρκετά οχήματα βρέθηκαν εγκλωβισμένα στις στροφές του χωριού, με τους οδηγούς να αδυνατούν να ελέγξουν την πορεία τους πάνω στον «λευκό τάπητα».

Η αντίδραση του Δήμου Ζαγορίου και η Πολιτική Προστασία ήταν άμεση, επιστρατεύοντας αποχιονιστικά μηχανήματα για να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο. Η εικόνα που θυμίζει έντονη χιονόπτωση, καθώς το χαλάζι έχει συσσωρευτεί σε μεγάλο ύψος.

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή σε όσους κινούνται προς τα ορεινά καθώς κατά τόπους εκδηλώνονται έντονα φαινόμενα.

