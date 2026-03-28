Εντυπωσιακή εικόνα με τα χιονισμένα βουνά της Κρήτης από το διάστημα

Μια μοναδική εικόνα ήρθε στο φως από την Κρήτη, όπου δείχνει το μέγεθος της πρόσφατης κακοκαιρίας που έπληξε το νησί.

Συγκεκριμένα όπως καταγράφηκε από τον αμερικανικό δορυφόρο TERRA, το πέρασμα των έντονων φαινομένων στην Κρήτη, αποθανατίστηκε και η εικόνα είναι μαγική, αφού το νησί καλύφτηκε με πυκνό στρώμα χιονιού.

