Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ξανά η σύζυγος του 82χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται εκ νέου η σύζυγος του 82χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι τους στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός την επομένη της αθώωσης της 77χρονης συζύγου του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του, για την οποία είχε συλληφθεί.

Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο, δεν κατάφερε να προσδιορίσει ξεκάθαρα αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι και θα ακολουθήσει νεκροψία- νεκροτομή προκειμένου να ξεκαθαριστεί πώς έχασε ο ηλικιωμένος τη ζωή του.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο 82χρονος ήταν για ώρες πεσμένος στο σημείο -τουλάχιστον από το μεσημέρι, ενώ η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα από γείτονα- και η 77χρονη στο μεσοδιάστημα δεν αναζήτησε βοήθεια.

Για τον λόγο αυτόν συνελήφθη για παράληψη προσφοράς βοήθειας (άρθρο 307 του ΠΚ).

