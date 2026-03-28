Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέθηκε 82χρονος που είχε καταγγείλει ότι τον κακοποιούσε η 77χρονη σύζυγός του

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στην περιοχή των Κουφαλίων, στη Θεσσαλονίκη. Ο 82χρονος άνδρας που είχε καταγγείλει σωματική κακοποίηση από την 77χρονη σύζυγό του, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από περίοικους γύρω στις 7 σήμερα το απόγευμα και έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό και αίματα γύρω του.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η 77χρονη σύζυγός του ήταν στο σπίτι.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

