Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέθηκε 82χρονος που είχε καταγγείλει ότι τον κακοποιούσε η 77χρονη σύζυγός του
Η Αστυνομία ενημερώθηκε από περίοικους και έσπευσε στο σημείο
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στην περιοχή των Κουφαλίων, στη Θεσσαλονίκη. Ο 82χρονος άνδρας που είχε καταγγείλει σωματική κακοποίηση από την 77χρονη σύζυγό του, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι τους.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από περίοικους γύρω στις 7 σήμερα το απόγευμα και έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό και αίματα γύρω του.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η 77χρονη σύζυγός του ήταν στο σπίτι.
Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο 82χρονος φέρει εξωτερικές κακώσεις ενώ φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
