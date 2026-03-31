Διακοπές νερού τη Τρίτη (31/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ)
Χαλεπά και Ξύνδα
- ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Κώτσου και Οδυσσέως Ελύτη
- ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Προμηθέως και Προμάχων
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Θεοτόκη Γ. και Παραλού
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ)
Κυδωνίας και Κρήτης
