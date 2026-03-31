Θεσσαλονίκη: Ασφυκτικό θάνατο «βλέπουν» οι Αρχές για την 59χρονη - Αναζητούν απαντήσεις στο κινητό

Άλλη μια μυστήρια υπόθεση ερευνούν οι Αρχές, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς κατέληξε η 59χρονη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στον Εύοσμο.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, και προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να διαπιστώσουν αν ο θάνατος της γυναίκας επήλθε από εγκληματική ενέργεια ή συνέβη κάτι άλλο.

Τα δεδομένα που έχουν μέχρι στιγμής στη διάθεσή τους, είναι τα εξής: Ο θάνατός της χρονολογείται περίπου 12 ώρες πριν εντοπιστεί από τις Αρχές. Ήταν ημίγυμνη, έφερε μώλωπες στο πρόσωπο, ενώ έλειπαν κάποια προσωπικά αντικείμενα, όπως η τσάντα και το ρολόι της.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν κατόπιν ενημέρωσης από φίλη της θανούσης, η οποία δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με την 59χρονη και κάλεσε την Αστυνομία.

Ο θάνατός της προήλθε πιθανότατα από ασφυξία, καθώς βρέθηκε με ένα λουρί τσάντας τυλιγμένο γύρω από τον λαιμό, ενώ έφερε κι εμφανή σημάδια τραυματισμού στο πρόσωπο, πιθανότατα από χτυπήματα.

Παρόλα αυτά, στο χώρο εντοπίστηκε το κινητό της, κάτι που σημαίνει ότι πιθανώς το κίνητρο των δραστών ή του δράστη, δεν ήταν η ληστεία, παρότι έλειπε η τσάντα και το ρολόι της.

Η συσκευή έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. και ήδη οι αξιωματικοί της υπηρεσίας αντλούν στοιχεία. Σύμφωνα με τους γείτονες, η γυναίκα, που είχε μετακομίσει πρόσφατα στην περιοχή ήταν ηπίων τόνων και δεν είχε προκαλέσει κάποιο πρόβλημα.