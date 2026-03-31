Θρήνος στα Τρίκαλα: Νεκρός 28χρονος νοσηλευτής του τοπικού νοσοκομείου

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων ο αιφνίδιος θάνατος ενός 28χρονου νοσηλευτή του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.

Ο νεαρός βρισκόταν στο σπίτι του όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, ο 28χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, όπως μεταδίδει το trikalaopinion.gr.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και αναμένεται να διαλευκανθούν μέσω νεκροψίας – νεκροτομής.