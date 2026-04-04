Νέο εργατικό ατύχημα στην Καλαμάτα: 59χρονος εργολάβος έπεσε από τρίτο όροφο οικοδομής
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη συμβολή των οδών Σπετσών και Θουκυδίδου, στο Νησάκι Καλαμάτας.
Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο 59χρονος εργολάβος βρέθηκε στο κενό, από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, την ώρα που εξελίσσονταν εργασίες καλουπώματος στην οικοδομή.
Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 59χρονος βαριά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα.
Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.
Λίγο αργότερα συνελήφθη ο επιβλέπων μηχανικός.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
23:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως
23:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: «Να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια»
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις
19:29 ∙ LIFESTYLE