Νέο εργατικό ατύχημα στην Καλαμάτα: 59χρονος εργολάβος έπεσε από τρίτο όροφο οικοδομής

Νέο εργατικό ατύχημα στην Καλαμάτα: 59χρονος έπεσε από τρίτο όροφο οικοδομής

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη συμβολή των οδών Σπετσών και Θουκυδίδου, στο Νησάκι Καλαμάτας.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο 59χρονος εργολάβος βρέθηκε στο κενό, από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, την ώρα που εξελίσσονταν εργασίες καλουπώματος στην οικοδομή.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 59χρονος βαριά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει πολλαπλά κατάγματα.

Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.

Λίγο αργότερα συνελήφθη ο επιβλέπων μηχανικός.

