Διακοπές νερού τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ελ. Βενιζέλου και Ευρυσθένους
- ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Ελ. Βενιζέλου και Ειρήνης
- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ)
Λεωφ. Ηρακλείου και Αλ. Παπαναστασίου
- ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Φιλελλήνων και Πυθαγώρα
