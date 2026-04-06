Θεσσαλονίκη: 15χρονη που επιτέθηκε σε τρεις ανήλικες και τις έστειλε στο νοσοκομείο

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (4/4).

Όπως αναφέρει το thestival.gr, το επεισόδιο ξεκίνησε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία μεταξύ ανήλικων κοριτσιών στην πλατεία του Ευόσμου.

Τρία ανήλικα κορίτσια, μεταξύ 13 και 14 ετών χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ μία εξ αυτών νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους.

Για την επίθεση σε βάρος των ανήλικων κοριτσιών οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μιας 15χρονης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

