Ηράκλειο: Ανήλικοι πετούν μολότοφ έξω από εκκλησία - Ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι

Snapshot Ανήλικοι 14 και 15 ετών συγκεντρώνονται έξω από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στα Καμίνια και πετούν μολότοφ, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Τα περιστατικά λαμβάνουν χώρα από νωρίς το βράδυ και προκαλούν κίνδυνο για τη ζωή των ανηλίκων και των περαστικών.

Ο πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας αναφέρει ζημιές στο προαύλιο της εκκλησίας και ζητά αυξημένη αστυνόμευση.

Ανησυχία έχουν προκαλέσει στους κατοίκους της συνοικίας των Καμινίων στο Ηράκλειο, τα περιστατικά με μολότοφ που σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στο προαύλιο του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας.

Εκεί, όπως καταγγέλλουν στο Cretalive, από νωρίς το βράδυ συγκεντρώνονται μεγάλες παρέες ανηλίκων -14 έως 15 ετών- και κρατώντας μπιτόνια πετρελαίου και μπουκάλια, φτιάχνουν αυτοσχέδες μολότοφ τις οποίες στη συνέχεια πετούν, με κίνδυνο για την ίδια τους τη ζωή αλλά και για την ασφάλεια των περαστικών.

«Κάθε βράδυ αντιμετωπίζουμε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση! Σκάνε μολότοφ όπου βρουν, χωρίς να ενδιαφέρονται εάν υπάρχει κόσμος, μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι... Εάν ειναι ώρα κοινής ησυχίας κτλ. Δεν εχει καμία σημασία για τα παιδιά αυτά εάν υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα δίπλα. Ζούμε σε καθεστώς τρόμου!», επεσήμανε στο Cretalive κάτοικος της περιοχής, εκφράζοντας τον φόβο και την αγωνία της για τα περιστατικά που πυκνώνουν όσο πλησιάζουμε στο Μεγάλο Σάββατο... Άλλοι, πάλι, αναφέρουν ότι αποφεύγουν να βγουν απο το σπίτι τους γιατι δεν ξέρουν τι θα γίνει κατά την επιστροφή τους...

Οι εκρήξεις που φαίνονται στο βίντεο σημειώθηκαν την περασμένη Παρασκευή, στις 22:00 το βράδυ, πέντε φορές, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο καταδίκασε ο Πρόεδρος της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, Βασίλης Τριτσάρης, τονίζοντας ότι από τις απανωτές εκρήξεις το προαύλιο της εκκλησίας έχει υποστεί βαθουλώματα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες.

Ο κ. Τριτσάρης τόνισε ότι απαιτείται διαρκής αστυνόμευση στην περιοχή, καθώς ο κίνδυνος, καταρχήν για την σωματική ακεραιότητα των παιδιών αυτών είναι μεγάλος.

