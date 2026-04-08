Η διαφορετική ανακοίνωση πιλότου που έγινε viral: «Προσγειωσούλα αβαβά - Ήρθατε ατσαλάκωτοι»

«Ξαναχτύπησε» ο πιλότος που αντί για τις κλασικές ανακοινώσεις, επιλέγει να μεταφέρει στους επιβάτες της καμπίνας τις πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους με έναν πιο ευφάνταστο τρόπο.

Ο πιλότος της Sky Express ξαναέγινε viral, καθώς σε βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του TikTok ο κ. Φουντουλάκης ακούγεται να λέει: «Είχαμε μια τέλεια πτήση, προσγειωσούλα αβαβά. Είναι από αυτές τις προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πετάς ακόμα ή αν προσγειώθηκες στο έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω. Είχατε την ευτυχία και τη χαρά να πετάξετε μαζί μας, οπότε τα είδα όλα αυτά. Ατσαλάκωτοι ήρθατε. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε».

Οι επιβάτες δεν έμειναν... ασυγκίνητοι από αυτή την ανακοίνωση και μόλις τελείωσε ξέσπασαν σε γέλια και χειροκροτήματα.

