Διακοπές ρεύματος τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
9/4/2026 8:00:00 πμ
9/4/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ 32 έως κάθετο: ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
412
Λειτουργία
9/4/2026 8:00:00 πμ
9/4/2026 1:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΟ 2 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
9/4/2026 8:00:00 πμ
9/4/2026 4:00:00 μμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 10 έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ έως κάθετο: ΝΟ 123 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΗΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
9/4/2026 8:00:00 πμ
9/4/2026 4:00:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΑΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
1382
Λειτουργία
9/4/2026 8:30:00 πμ
9/4/2026 11:30:00 πμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ απο κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ έως κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ απο κάθετο: ΚΟΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
340
Κατασκευές
9/4/2026 8:30:00 πμ
9/4/2026 11:30:00 πμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΔΡΟΥ έως κάθετο: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΚΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΤΡΟΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ έως κάθετο: ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ απο κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
340
Κατασκευές
9/4/2026 11:30:00 πμ
9/4/2026 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΖΑΞΥΝΘΟΥ 4 από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΣΠΟΡΑΔΩΝ 40 από: 11:30 πμ έως: 03:30 μμ
411
Λειτουργία