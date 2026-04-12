Θεσσαλονίκη: 25χρονος διέρρηξε σούπερ μάρκετ - Αφαίρεσε 560 ευρώ και προϊόντα

Ένας 25χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες (11/4) στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για κλοπή από σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός αφαίρεσε διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 557,14 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.

Ο 25χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως για τα περαιτέρω.