Θεσσαλονίκη: 25χρονος διέρρηξε σούπερ μάρκετ - Αφαίρεσε 560 ευρώ και προϊόντα
Ο δράστης αφαίρεσε προϊόντα αξίας 557,14 ευρώ
- Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης για κλοπή από σούπερ μάρκετ.
- Η σύλληψη έγινε την ίδια μέρα της κλοπής από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας.
- Ο 25χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διαδικασίες.
Ένας 25χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες (11/4) στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για κλοπή από σούπερ μάρκετ της περιοχής.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός αφαίρεσε διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 557,14 ευρώ. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες το μεσημέρι της ίδιας ημέρας.
Ο 25χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως για τα περαιτέρω.
