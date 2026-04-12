Συναγερμός στα Γεράνεια Όρη: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 4 νεαρών

Συναγερμός σήμανε ανήμερα του Πάσχα (12/4) στις Αρχές για τον εντοπισμό τεσσάρων νεαρών ηλικίας 20 ετών που χάθηκαν στα Γεράνεια Όρη, πάνω από τα Πίσια, σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με πυροσβέστες από το Κλιμάκιο Περαχώρας να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και ο Σύλλογος Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

