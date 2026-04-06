Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν
«Το βρήκα το παιδί σκοτωμένο. Λένε ότι το έκανε μέσα σε ένα οικόπεδο», είπε η μητέρα του
Τραγικό τέλος είχε η εξαφάνιση του Άκη Αξιώτη, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από τον πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου από την Αγία Παρασκευή. Ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή βρέθηκε νεκρός το Σάββατο 4 Απριλίου.
Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η μητέρα του 47χρονου δήλωσε: «Το βρήκα το παιδί σκοτωμένο. Ο ιατροδικαστής θα μας πει τώρα. Λένε ότι το έκανε μέσα σε ένα οικόπεδο. Μια γυναίκα πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Τα πάντα ήταν ο γιος μου, ταλαντούχος, έγραφε τραγούδια, έκανε, έπαιζε με τον θείο του, τον είχε σαν πατέρα του».
