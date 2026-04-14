Κοζάνη: Συνελήφθη 51χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών
Χειροπέδες σε 51 ετών άνδρα, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας άνδρας ηλικίας 51 ετών συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών στην Κοζάνη.
Ο άνδρας συνελήφθη σε περιοχή της Κοζάνης διότι εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του 18,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Ακολούθησαν αστυνομικές έρευνες σε σπίτια του συλληφθέντα, όπου βρέθηκαν άλλα 291,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη: Συνελήφθη 51χρονος για κατοχή ναρκωτικών ουσιών
10:24 ∙ LIFESTYLE