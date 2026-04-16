Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων

Ομαλά διεξάγεται σε γενικές γραμμές η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου 

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που δεν έχουν επιστρέψει ακόμη στο «κλείνον άστυ» από τις διακοπές του Πάσχα.

Αυτή την ώρα παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις σε τμήματα του Κηφισού, τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Σχετικά επιβαρυμένη παρουσιάζεται και η κατάσταση στο κέντρο της πόλης, όπου βασικοί οδικοί άξονες εμφανίζουν πυκνή ροή, ιδίως γύρω από το Σύνταγμα και τις κύριες λεωφόρους που το περιβάλλουν. Αντίστοιχα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, κυρίως σε σημεία κοντά σε μεγάλα νοσοκομεία και εμπορικές ζώνες.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ιδιαίτερα στο ύψος του Φαλήρου και προς τον Πειραιά, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία. Αντίθετα, καλύτερη εικόνα εμφανίζουν περιφερειακοί δρόμοι και ορισμένα τμήματα της Αττικής Οδού, όπου η ροή παραμένει σε γενικές γραμμές ομαλή.

