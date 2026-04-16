Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά - Στο νοσοκομείο ο 54χρονος οδηγός
Καλά στην υγεία του είναι ο 54χρονος οδηγός
Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά στην ακτή Ξαβερίου το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.
Ο 54χρονος οδηγός που υπό άγνωστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του απεγκλωβίστηκε από το όχημά του με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Αττικόν νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 54χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που κατέληξε στο λιμάνι του Πειραιά είναι καλά στην υγεία του.
11:34 ∙ WHAT THE FACT
Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίες πέτρινες «πύλες» 7.000 ετών στην Αραβία
09:59 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ