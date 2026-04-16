Έκρηξη σε συνεργείο μοτισικλετών στον Κορυδαλλό - Ένας ελαφρά τραυματίας

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου σε συνεργείο μοτοσικλετών στον Κορυδαλλό επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη προκλήθηκε από μπουκάλα συγκόλλησης. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΕΛ.ΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.