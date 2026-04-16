Έκρηξη σε συνεργείο μοτισικλετών στον Κορυδαλλό - Ένας ελαφρά τραυματίας
Η έκρηξη προκλήθηκε από μπουκάλα συγκόλλησης χωρίς ωστόσο να σημειωθεί φωτιά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου σε συνεργείο μοτοσικλετών στον Κορυδαλλό επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η έκρηξη προκλήθηκε από μπουκάλα συγκόλλησης. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και η ΕΛ.ΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:20 ∙ WHAT THE FACT