Κρήτη: Θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν… αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφία

Αυτοκίνητο που το παρέσυραν οι άνεμοι στην Κρήτη

Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη νότια Κρήτη, με αποτέλεσμα να προκληθούν αρκετά προβλήματα.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στην κοπή 4 δέντρων στο Τυμπάκι και τον Κόκκινο Πύργο του δήμου Φαιστού.

Την ίδια ώρα ένα αυτοκίνητο στον Ζαρό παρασύρθηκε από τις ισχυρές ριπές του ανέμου και κατέληξε στην άκρη του δρόμου.

