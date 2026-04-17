Θεσσαλονίκη: Πώς οι επιτήδειοι έπεισαν την 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

Οι δράστες της απάτης, που κατάφεραν να αποσπάσουν 100.000 ευρώ από μια 76χρονη, επιστράτευσαν ακόμη και το τέχνασμα ενός δήθεν drone για να την πείσουν να αποκαλύψει τα χρήματα που είχε κρυμμένα στην αυλή του σπιτιού της. Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του δήμου Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 22χρονος, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού, ενώ ο συνεργός του παραμένει ασύλληπτος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον βοηθό λογιστή. Της ανέφερε ψευδώς ότι οφείλει 1.800 ευρώ και, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που ξεπέρασε τη μία ώρα, τη ρώτησε αν διατηρεί χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι, ενόψει δήθεν ελέγχου από την Εφορία.

Η 76χρονη, αιφνιδιασμένη, αποκάλυψε ότι είχε κρυμμένα χρήματα στην αυλή. Ο δράστης την καθοδήγησε να τα ξεθάψει και να τα εκθέσει, υποστηρίζοντας ότι θα καταγραφούν από ένα υποτιθέμενο drone που πετούσε στην περιοχή.

Αφού την έστειλε πίσω στο σπίτι, η επικοινωνία διακόπηκε και οι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν το χρονικό αυτό διάστημα για να αφαιρέσουν τα χρήματα. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το ποσό που υπεξαιρέθηκε ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, ενώ προέκυψε ότι οι δράστες διέφυγαν με όχημα.

Όταν η ηλικιωμένη επέστρεψε στην αυλή, διαπίστωσε την κλοπή. Προσπάθησε να καλέσει τον αριθμό από τον οποίο είχε δεχθεί την κλήση, αλλά η συσκευή ήταν απενεργοποιημένη. Αντιλαμβανόμενη την απάτη, κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές.

Η εκδίκαση της υπόθεσης του 22χρονου αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα, ενώ αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.