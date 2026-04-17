Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου η 17χρονη που τραυματίστηκε σε καβγά στην Κοζάνη
Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου
Snapshot
Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται μια 17χρονη από την Κοζάνη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια επεισοδίου καβγά.
Η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει βελτίωση και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται εκτός κινδύνου, παρά τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.
Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η 17χρονη προσπάθησε να παρέμβει σε καβγά μεταξύ μιας φίλης της και του συντρόφου της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός έσπρωξε τη φίλη του, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και η 17χρονη και να πέσει στο έδαφος, τραυματίζοντας το κεφάλι της.
Αρχικά μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο «Παπανικολάου».