Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την γονική αρπαγή ανηλίκου

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Newsbomb

Unsplash

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για γονική αρπαγή ανηλίκου στην οποία προέβη πατέρας 7χρονου την Πέμπτη 16 Απριλίου στην περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης.

Στις 16/04/2026 ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Βαγγέλη (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης και έκτοτε αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια.

13731200x63072.jpg

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
