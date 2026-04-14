Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη
Το αγόρι είχε εξαφανιστεί μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Ιάσονα Κάι Μπογέα Γκέιλ, ηλικίας 6,5 ετών, που
εξαφανίστηκε ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα από την περιοχή της Βουλιαγμένης, μετά από αρπαγή στην οποία προέβη ο πατέρας του.
Το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος που ανέλαβε την υπόθεση στην περιοχή της Γλυφάδας και είναι καλά στην υγεία του.
