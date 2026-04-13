Συναγερμός για γονική αρπαγή ανηλίκου από την Βουλιαγμένη

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για γονική αρπαγή ανηλίκου ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα (12/4) από την περιοχή της Βουλιαγμένης Αττικής.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 12/04/2026 ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Ιάσωνα Κάι (ον.)

Μπογέα Γκέιλ (επ.), 6,5 ετών, από την περιοχή της Βουλιαγμένης Αττικής και έκτοτε

αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 13/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Ιάσωνας Κάι (ον.) Μπογέας Γκέιλ (επ.) έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Έχει ύψος 1.27μ. και είναι 28 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που

εξαφανίστηκε.

