Ρόδος: Διπλή τραγωδία μέσα σε λίγες ώρες - Νεκρός 69χρονος, σώθηκε 72χρονος την τελευταία στιγμή

Δύο σοβαρά περιστατικά που συγκλόνισαν τη Ρόδο μέσα σε λίγες ώρες κινητοποίησαν τις αρχές, καθώς δύο άνδρες ηλικίας 69 και 72 ετών βρέθηκαν αντιμέτωποι με ακραίες ψυχολογικές πιέσεις και προσπάθειες αυτοκτονίας, με διαφορετική κατάληξη για τον καθένα.

Στην πρώτη περίπτωση, ένας 69χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ξενοδοχείο της πόλης, κρεμασμένος σε κοινόχρηστο μπαλκόνι του 5ου ορόφου. Ο άνδρας, που διέμενε στο ξενοδοχείο, φέρεται να είχε κατασκευάσει αυτοσχέδιο βρόγχο στο δωμάτιό του και να έδωσε τέλος στη ζωή του. Στο χώρο βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα που εξηγούσε τους λόγους της πράξης του, ενώ από την έρευνα προκύπτει ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ψυχολογική επιβάρυνση. Είχε αποφυλακιστεί το 2024 και διέμενε προσωρινά στο ξενοδοχείο, τηρώντας περιοριστικούς όρους.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ένας 72χρονος συνταξιούχος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών σε απόπειρα αυτοχειρίας. Το περιστατικό αποτράπηκε έγκαιρα χάρη στην παρέμβαση του ανήλικου παιδιού του, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε έντονα ψυχολογικά και προβλήματα υγείας, τα οποία τον είχαν οδηγήσει σε κατάσταση απόγνωσης. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες και των δύο περιστατικών.