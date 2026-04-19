Πέθανε ο επιχειρηματίας Νίκος Καραγεωργίου - Ιδρυτής της «3 άλφα»

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 15:45 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, πέθανε ο Νίκος Καραγεωργίου ιδρυτής της 3 άλφα και Α΄ Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς. Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΣΒΑΠ, ο Νικόλαος (Νίκος) Καραγεωργίου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1946. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και το 1968 ίδρυσε την εταιρεία "Αφοί Καραγεωργίου", με ειδίκευση στη συσκευασία ρυζιού - οσπρίων, υπό τον διακριτικό τίτλο "3 άλφα", την οποία και ανέδειξε σε ηγέτιδα στον τομέα της.

Ο Νικόλαος (Νίκος) Καραγεωργίου υπήρξε διακεκριμένο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας με πολυετή υπηρεσία ως, 'Α Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ). Διακρίθηκε επίσης στην προώθηση των θέσεων της βιομηχανίας και ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ) και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Διακρίθηκε επίσης πορεία ως Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά (ΙΟΠ) αλλά και με την συμμετοχή του σε Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς αγώνες. Όπως έγινε γνωστό από τον ΣΒΑΠ, η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 15:45 στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

