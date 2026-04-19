Πάτρα: Τον έδειρε ο γείτονάς του για 20 ευρώ μέσα στο ίδιο του το σπίτι

Ένα περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας αρνήθηκε να δώσει χρήματα στον γείτονά του, και συγκεκριμένα 20 ευρώ, και εκείνος τον χτύπησε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το θύμα στο MEGA: «Ένας γνωστός, με την έννοια ότι τον έβλεπα καθημερινά στον δρόμο, χωρίς άλλη επαφή, χτύπησε το κουδούνι, το είχε ξανακάνει περίπου 10 μέρες πριν. Τη δεύτερη φορά μου ζήτησε 5 ευρώ γιατί ήθελε να πληρώσει ένα ταξί που είχε πάρει και δεν είχε να το πληρώσει. Τον διευκόλυνα χωρίς να επιβεβαιώσω εάν όντως ήθελε ταξί και αμέσως επέστρεψε και μου είπε ότι δεν του αρκούσαν τα 5 ευρώ, ήθελε παραπάνω, 20 ευρώ. Εκείνη την ώρα του αρνήθηκα και του λέω ‘φύγε δεν έχω άλλα’».

Ο δράστης όχι απλά δεν έφυγε, αλλά επέμενε και εισέβαλε στο σπίτι του 56χρονου.

«Εκείνη την ώρα του είπα ότι αν δεν φύγει θα καλούσα την Αστυνομία. Αυτός μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού και πήγε στο γραφείο μου που αφαίρεσε ένα τάμπλετ. Δεν έφυγε, ήθελε χρήματα. Εκείνη την στιγμή στην προσπάθεια να τον σταματήσω, να πάρω το τάμπλετ, με χτύπησε με αποτέλεσμα να τραυματιστώ στο κεφάλι, χτύπησα σοβαρά, εκείνη την στιγμή μπήκαν στο σπίτι οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και παράλληλα κάλεσαν και ασθενοφόρο για να μεταφερθώ στο νοσοκομείο επειδή είχα τραυματιστεί στο κεφάλι και στο στήθος», προσθέτει το θύμα.

Ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με τραύματα σε κεφάλι και θώρακα, ενώ χρειάστηκε να κάνει και ράμματα.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο δράστης λίγες μέρες νωρίτερα είχε ληστέψει κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο κέντρο της Πάτρας, αφαιρώντας το ποσό των 1.800 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία και κλοπή.

