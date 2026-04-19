Παλλήνη: Για οικονομική διαφορά 3 ευρώ έδειρε άγρια τον κοσμηματοπώλη

Άγριος ήταν ο ξυλοδαρμός ενός κοσμηματοπώλη στην Παλλήνη, που καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και προκαλεί αποτροπιασμό.

Το συμβάν σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, σε ώρα αιχμής, προκαλώντας πανικό στους περίοικους και τους υπόλοιπους επαγγελματίες της περιοχής. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο δράστης σπρώχνει εκτός καταστήματος τον 67χρονο ιδιοκτήτη, τον ρίχνει στο έδαφος και τον χτυπά με μανία, φτάνοντας στο σημείο να του ρίξει μια γονατιά στο κεφάλι.

Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο επαγγελματία, ενώ ο δράστης διέφυγε πεζός, κατευθυνόμενος προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως και χάθηκε στα γύρω στενά.

Για τρία ευρώ η άγρια επίθεση

Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προηγηθεί ένταση εντός του καταστήματος, με τον άνδρα να επιτίθεται τόσο στον ιδιοκτήτη όσο και στον γιο του. Η διαφωνία φαίνεται να προέκυψε όταν ο δράστης πήγε να παραλάβει δύο ακριβά ρολόγια που είχε αφήσει η σύντροφός του για επισκευή. Οι δύο πλευρές διαφώνησαν για το κόστος των εργασιών, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι η διαφορά τους ήταν μόλις τρία ευρώ...

Ένας κτηνίατρος που βρισκόταν κοντά στο συμβάν έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι, έχοντας την περιγραφή του δράστη, ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του.

Πατέρας και γιος διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου και παρέμειναν για νοσηλεία, ενώ οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος.