Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (Ν. ΚΟΣΜΟΣ)
Κασομούλη και Θυμοχάρους
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ (ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ)
Κύρου Αχ. και Κώττα Κων.
- ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Κιλκίς και Γιαννιτσών
Σχόλια
