Ηράκλειο: Προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά μέσα σε κρουασάν στο Αστυνομικό Μέγαρο– Συνελήφθη 27χρονος

Χειροπέδες σε έναν 27χρονο με καταγωγή από την Παλαιστίνη πέρασαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 27χρονος είχε παραδώσει σακούλα με διάφορα είδη για κρατούμενους, μέσα στην οποία υπήρχε και κρουασάν. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αστυνομικούς -όπως προβλέπεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση- εντοπίστηκε εντός της ζύμης του κρουασάν μικροποσότητα κοκαΐνης.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην αναζήτηση του 27χρονου, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.

