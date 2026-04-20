Ηράκλειο: Προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά μέσα σε κρουασάν στο Αστυνομικό Μέγαρο– Συνελήφθη 27χρονος
Ο 27χρονος εντοπίστηκε μετά από αναζητήσεις
Χειροπέδες σε έναν 27χρονο με καταγωγή από την Παλαιστίνη πέρασαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 27χρονος είχε παραδώσει σακούλα με διάφορα είδη για κρατούμενους, μέσα στην οποία υπήρχε και κρουασάν. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αστυνομικούς -όπως προβλέπεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση- εντοπίστηκε εντός της ζύμης του κρουασάν μικροποσότητα κοκαΐνης.
Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην αναζήτηση του 27χρονου, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.
