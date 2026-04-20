Τραγωδία στο Ηράκλειο: 51χρονος κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν σε γλέντι

Σε τραγικό συμβάν εξελίχθηκε μια κοινωνική εκδήλωση που πραγματοποιούνταν σε ξενοδοχείο στον Τσούτσουρα Ηρακλείου, όταν ένας 51χρονος άνδρας έχασε αιφνιδίως τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr ο άνδρας, ο οποίος καταγόταν από την Ιεράπετρα, φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία περίπου στη 1 τα ξημερώματα και στη συνέχεια κατέρρευσε μπροστά σε παρευρισκόμενους, προκαλώντας αναστάτωση στην εκδήλωση.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα γιατρός του ΕΚΑΒ, ο οποίος, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσω της ιατροδικαστικής εξέτασης, που θα ακολουθήσει.