Ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για την εκπνοή της απογραφής τους - Έρχονται βαριά πρόστιμα

Ανάσα για ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα ο νέος σχεδιασμό σχετικά με την πιστοποίηση και καταγραφή των ανελκυστήρων

Σε περίπου δύο μήνες λήγει η παράταση της προθεσμίας που έγινε δώσει η κυβέρνηση για τη δήλωση των ασανσέρ στο Μητρώο Ανελκυστήρων. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την τελική ημερομηνία, χωρίς πρόβλεψη νέας παράτασης.

Η διαδικασία αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ακόμη και όσους βρίσκονται εκτός λειτουργίας.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς -ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες- να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε ακινησία, χωρίς να συνεπάγεται νέες υποχρεώσεις ή ευθύνες για ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων.

Οι συντηρητές καλούνται να ελέγξουν τα πελατολόγιά τους και να καταχωρίσουν όσα συστήματα δεν έχουν δηλωθεί, ενώ οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να δηλώσουν και τους ακινητοποιημένους ανελκυστήρες. Η απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr.

Παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο είναι γνωστό εδώ και καιρό, σημαντικός αριθμός ανελκυστήρων παραμένει ακόμη αδήλωτος, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για περίπου 900.000 συνολικά σε όλη τη χώρα. Μέχρι σήμερα έχουν καταχωριστεί περισσότερες από 280.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες έχουν ήδη οριστικοποιηθεί.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει από ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή συντηρητές και περιλαμβάνει βασικά στοιχεία όπως έτος εγκατάστασης, αριθμό στάσεων, κατάσταση λειτουργίας, πιστοποίηση και στοιχεία ακινήτου (ΚΑΕΚ). Ακόμη και ελλιπή δεδομένα μπορούν να δηλωθούν προσωρινά, ώστε να ολοκληρωθεί η καταγραφή.

Όσοι ολοκληρώσουν την απογραφή εντός προθεσμίας διατηρούν το ίδιο καθεστώς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Αντίθετα, ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρηθούν νόμιμα και σε επόμενο στάδιο θα κινδυνεύουν με ακινητοποίηση και σφράγιση, ενώ τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες κυμαίνονται από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Δεδομένα στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δηλώνονται στην πλατφόρμα της απογραφής είναι τα εξής:

τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους και τη διεύθυνση εγκατάστασης του ανελκυστήρα,

τον αριθμό των ανελκυστήρων και των στάσεων κάθε ανελκυστήρα,

το έτος κατασκευής του ανελκυστήρα,

την ύπαρξη ή μη σήμανσης «CE»,

την ύπαρξη τυχόν προηγούμενης πιστοποίησης του ανελκυστήρα

την καταχώριση ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης,

την τρέχουσα κατάσταση πιστοποίησης,

τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή και

προαιρετικά τις εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

Διαβάστε επίσης