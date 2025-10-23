Ανελκυστήρες: Πότε λήγει η προθεσμία για την απογραφή - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

Σε εξέλιξη είναι η υποβολή δηλώσεων των ασανσέρ όλης της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων με την εφαρμογή του υπουργείου Ανάπτυξης να δέχεται δηλώσεις μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Οι υπόχρεοι (ιδιοκτήτες, διαχειριστές, συντηρητές, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ενώ η μη υποβολή δήλωσης επισύρει πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν και τις 5.000 ευρώ.

Κάθε ανελκυστήρας που θα καταγραφεί θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό μητρώου, απαραίτητο για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του.

Το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων είναι μία εθνική πρωτοβουλία με καθαρά κοινωνικό και προληπτικό χαρακτήρα. Οι πολίτες καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και νόμιμη λειτουργία όλων των ανελκυστήρων στη χώρα, προστατεύοντας ζωές και αποφεύγοντας μελλοντικά πρόστιμα.

Η απογραφή γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Μητρώου, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Ο χρήστης καλείται να δηλώσει:

Έτος εγκατάστασης

Αριθμό στάσεων

Κατάσταση λειτουργίας (ενεργός, ανενεργός)

Εάν υπάρχει πιστοποίηση

Εάν είναι δηλωμένος σε αρχείο δήμου

Αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου

Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης κάποιων στοιχείων, η καταγραφή μπορεί να προχωρήσει με δηλώσεις «αγνώστου» ή «προσωρινά μη διαθέσιμων» δεδομένων.

Σε περίπτωση διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω ΚΑΕΚ.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση

Όσοι δεν προβούν στην απογραφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, κινδυνεύουν με σφράγιση του ανελκυστήρα μέχρι την επαναξιολόγησή του και επιβολή προστίμων 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κατοικίες, 2.500 ευρώ για μικτές χρήσεις (οικιστική και επαγγελματική) και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια και εμπορικά κέντρα (mall).

Μέχρι στιγμής έχουν απογραφεί περίπου 80.000 ανελκυστήρες, μικρός αριθμός σε σχέση με τις εκτιμώμενες 900.000 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.

Ο πρόεδρος των Συντηρητών Ανελκυστήρων, Γιώργος Βλασσόπουλος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA για την απογραφή των ανελκυστήρων.

«Να διευκρινίσουμε ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου μας ενδιαφέρει αποκλειστικά η απογραφή των ανελκυστήρων. Είναι μία διαδικασία 2 λεπτών στην αντίστοιχη πλατφόρμα "Μητρώα Ανελκυστήρων". Ο νόμος δίνει την ευθύνη στον ιδιοκτήτη ή συντηρητή», ανέφερε μεταξύ άλλων.

