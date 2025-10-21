Εθνικό μητρώο ανελκυστήρων: Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025, όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να απογραφούν

Για πρώτη φορά η Πολιτεία αποκτά σαφή εικόνα για τους ανελκυστήρες στη χώρα: πόσοι είναι, πού βρίσκονται και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025, όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να απογραφούν στην ψηφιακή πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr, μέσω μιας απλής διαδικασίας που μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή τον συντηρητή του ανελκυστήρα.

Η υποχρέωση απογραφής αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη καταχωρηθεί σε Δήμο, εάν είναι νέοι ή παλαιοί, ή εάν βρίσκονται σε δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και εντελώς δωρεάν, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά ή τεχνική μελέτη.

Μετά την καταχώρηση των στοιχείων του ακινήτου, για κάθε ανελκυστήρα χρειάζονται μόνο επτά απλά στοιχεία:

Έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα Αριθμός στάσεων Εάν βρίσκεται σε λειτουργία ή ακινησία Εάν διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης (CE) Εάν υπάρχει ενεργή πιστοποίηση Εάν έχει καταχωρηθεί στον οικείο Δήμο Προαιρετικά, τυχόν πρόσθετες παρατηρήσεις

Αν ο πολίτης δεν γνωρίζει συγκεκριμένα στοιχεία, υπάρχει η επιλογή «Δεν γνωρίζω», ώστε η διαδικασία να ολοκληρώνεται χωρίς καθυστέρηση.

Με την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται προσωρινός αριθμός καταχώρισης, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να διορθώσουν ή να ενημερώσουν τυχόν στοιχεία μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Το Εθνικό Μητρώο Ανελκυστήρων είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα που επιτρέπει στην Πολιτεία να αποκτήσει τη δυνατότητα συστηματικής εποπτείας των ανελκυστήρων και να σχεδιάσει συγκεκριμένες πολιτικές για ελέγχους, πρόληψη, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις ασφάλειας.

Η συμμετοχή όλων είναι αναγκαία, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει για πρώτη φορά ένα πλήρες και αξιόπιστο μητρώο ανελκυστήρων.

Διαβάστε επίσης