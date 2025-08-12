Τελευταία ευκαιρία για τα ασανσέρ: Υποχρεωτική η ένταξη στο μητρώο ανελκυστήρων

Ανοιχτή είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση «https://elevator.mindev.gov.gr/» για το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό έως και την 30ή Νοεμβρίου 2025.

Για τα ασανσέρ, λοιπόν, με την απόφαση 59210/28-07-2025 καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την απογραφή στο μητρώο αυτό της παρ. 5 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011.

'Οπως αναφέρεται και στην εισαγωγική σελίδα της πλατφόρμας, το μητρώο ανελκυστήρων συνιστά την τελευταία ευκαιρία των ιδιοκτητών ακινήτων να δηλώσουν τους ανελκυστήρες τους με μια απλή και εύκολη διαδικασία.

Δικαίωμα υποβολής δήλωσης ανελκυστήρα, με τους κωδικούς του TAXIS έχουν:

-Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές πολυκατοικιών, ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους και

-Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή εγκαταστάτες των ανελκυστήρων, με βάση το ισχύον πλαίσιο.

Για να συμπεριληφθούν στην απογραφή και οι χιλιάδες ανελκυστήρων σε όλη τη χώρα που βρίσκονται σε μακρά ακινησία για οποιοδήποτε λόγο, με πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ προστέθηκε στην πλατφόρμα και πεδίο με την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου: "Δηλώνω υπεύθυνα οτι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μακρά ακινησία (άνω των τριών μηνών)".

Τα στοιχεία που δηλώνονται

Τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δηλώνονται στην πλατφόρμα της απογραφής είναι τα εξής:

α) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους και τη διεύθυνση εγκατάστασης του ανελκυστήρα,

β) τον αριθμό των ανελκυστήρων και των στάσεων κάθε ανελκυστήρα,

γ) το έτος κατασκευής του ανελκυστήρα,

δ) την ύπαρξη ή μη σήμανσης «CE»,

ε) την ύπαρξη τυχόν προηγούμενης πιστοποίησης του ανελκυστήρα

στ) την καταχώριση ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης,

ζ) την τρέχουσα κατάσταση πιστοποίησης,

η) τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή και

θ) προαιρετικά τις εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

Οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονταν από την ΚΥΑ 28425/2008 για μη καταχώριση παύουν να ισχύουν, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθολική συμμετοχή στην απογραφή.

Το κείμενο της απόφασης 59210/28-07-2025 έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Σκοπός - Αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των ειδικότερων τεχνικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων της παρ. 5 του άρθρου 11Α του ν. 3982/2011 (Α’ 143), τον τρόπο ανάπτυξής του και τήρησής του, τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων και της επεξεργασίας τους, τον χρόνο θέσης του σε λειτουργία, τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης.

Άρθρο 2

Οργάνωση και Λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων

1. Στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων απογράφονται, με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες εντός της επικράτειας, ανεξάρτητα από το στάδιο συμμόρφωσής τους με την υπό στοιχεία οικ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604). Η απογραφή δύναται να πραγματοποιείται και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη.

2. Κάθε ανελκυστήρας που απογράφεται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων αποκτά Μοναδικό Κωδικό Ανελκυστήρα (UUID).

Άρθρο 3

Διαχείριση και Δομή

1. Το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων φιλοξενείται στο G-Cloud σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας πληροφοριών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.).

3. Η εποπτεία της λειτουργίας και συντήρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου ασκείται από την Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η εποπτεία της ορθής λειτουργίας και εφαρμογής ασκείται από τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ιδίου Υπουργείου.

4. Η διαδικτυακή πύλη του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων θα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 4

Χρήστες Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων

1. Για τη λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων καθορίζονται οι κάτωθι ρόλοι χρηστών:

α) Εγγεγραμμένος Χρήστης (Registered User): Κάθε χρήστης (αφορά στους υπόχρεους καταχώρισης στοιχείων) που εισέρχεται στην εφαρμογή με τους κωδικούςδιαπιστευτήρια της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. (Κωδικοί taxisnet),

β) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας που εποπτεύουν τη λειτουργία του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, με δυνατότητα πρόσβασης στη διαχείριση του περιεχομένου για την εξαγωγή στατιστικών και άλλων αναφορών και δεδομένων,

γ) διαχειριστές (Αdministrators): Πρόκειται για υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης που έχουν αυξημένα δικαιώματα πρόσβασης, τους σχετικούς πόρους του πληροφοριακού συστήματος και τις υποδομές του και ασχολούνται με τον έλεγχο καλής λειτουργίας του.

2. Για τους σκοπούς της απογραφής των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων ως εγγεγραμμένοι χρήστες ορίζονται οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Επίσης, εγγεγραμμένοι χρήστες δύναται να ορισθούν και οι υπεύθυνοι συντηρητές των ανελκυστήρων ή οι εγκαταστάτες των προς απογραφή ανελκυστήρων.

Άρθρο 5

Διαλειτουργικότητα

Το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων δύναται να διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με έτερα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, όπως ενδεικτικά του Κτηματολογίου.

Άρθρο 6

Είσοδος των χρηστών στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων - Διαδικασία αυθεντικοποίησης

1. Η είσοδος των εγγεγραμμένων χρηστών του άρθρου 4 στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Κωδικοί Taxisnet).

2. Η είσοδος στο σύστημα των χρηστών του άρθρου 4, που ενεργούν με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, πραγματοποιείται με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 (Β’ 4798) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας.

Άρθρο 7

Δεδομένα που καταχωρίζονται στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

1. Κάθε εγγραφή ανελκυστήρα στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου. Εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτησία, η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί από έναν μόνο ιδιοκτήτη,

β. διεύθυνση του εγκατεστημένου ανελκυστήρα δεδομένα γεωγραφικής θέσης,

βα. σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών,

γ. αριθμός στάσεων ανελκυστήρα,

δ. έτος εγκατάστασης και

ε. στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

2. Στην εγγραφή προαιρετικά, συμπληρώνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες:

α. Ύπαρξη ή μη δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση CE) του εγκατεστημένου ανελκυστήρα,

β. ύπαρξη προηγούμενης πιστοποίησης,

γ. καταχώριση ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης και

δ. εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης.

Άρθρο 8

Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων - Προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής

Το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων τίθεται σε λειτουργία στον ιστότοπο «https://elevator.mindev.gov. gr/». Η έναρξη λειτουργίας ορίζεται την Πέμπτη 31η Ιουλίου 2025.

Η απογραφή ολοκληρώνεται σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β' 4123/29-07-2025)

