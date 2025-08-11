Οι κυριότερες αιτίες πτώσης ενός ανελκυστήρα – Μύθοι και πραγματικότητα

Γιατί βλέπουμε συχνά αστοχίες ανελκυστήρων σε δημόσια κτήρια;

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Οι κυριότερες αιτίες πτώσης ενός ανελκυστήρα – Μύθοι και πραγματικότητα
ΑΠΟΨΕΙΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με βάση τα τελευταία περιστατικά αστοχίας ανελκυστήρων σε τρία νοσοκομεία, έχει ξεκινήσει η συζήτηση κατά πόσο τηρούνται τα πρότυπα ασφαλείας και οι διαδικασίες συντήρησης, αναφορικά με την αξιοπιστία των ανελκυστήρων κυρίως σε δημόσια κτήρια.

Οι ανελκυστήρες αποτελούν ένα από τα πιο ασφαλή μέσα μεταφοράς, παρότι καθημερινά μεταφέρουν εκατομμύρια ανθρώπους σε κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πολυκατοικίες. Η εικόνα της “ελεύθερης πτώσης” ενός ανελκυστήρα, όπως συχνά παρουσιάζεται σε ταινίες, απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Στην πράξη, τα περιστατικά αυτά είναι εξαιρετικά σπάνια, κυρίως χάρη στα πολλαπλά, ανεξάρτητα συστήματα ασφαλείας. Ωστόσο, η κατανόηση των πραγματικών αιτιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα τέτοιο ατύχημα, βοηθά τόσο στη σωστή πρόληψη όσο και στην αποφυγή πανικού.

  1. Μηχανικές βλάβες και φθορά εξαρτημάτων

Οι ανελκυστήρες λειτουργούν μέσω ενός συστήματος ανάρτησης που βασίζεται σε συρματόσχοινα (ή ιμάντες σε νεότερα μοντέλα), τροχαλίες και αντίβαρα. Η θραύση των συρματόσχοινων είναι η πρώτη αιτία που έρχεται στο μυαλό του κόσμου. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι εξαιρετικά απίθανο να οδηγήσει σε πτώση, διότι κάθε ανελκυστήρας διαθέτει πολλαπλά συρματόσχοινα και το κάθε ένα από αυτά μπορεί να αντέξει ολόκληρο το φορτίο της καμπίνας.

Για να υπάρξει πρόβλημα, θα πρέπει να σπάσουν όλα ταυτόχρονα – κάτι που πρακτικά συμβαίνει μόνο αν δεν έχει γίνει σωστή συντήρηση για πολλά χρόνια.

Πιο επικίνδυνη θεωρείται η βλάβη στα φρένα ασφαλείας (αρπάγη). Πρόκειται για μηχανισμούς που ενεργοποιούνται όταν η ταχύτητα του θαλάμου ξεπεράσει ένα όριο, “δαγκώνοντας” τους οδηγούς και ακινητοποιώντας την καμπίνα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, εάν τα φρένα αυτά έχουν φθαρεί, είναι κακορυθμισμένα ή έχουν αχρηστευθεί από υγρασία και σκουριά, υπάρχει κίνδυνος να μην λειτουργήσουν εγκαίρως.

  1. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές αστοχίες

Οι σύγχρονοι ανελκυστήρες διαθέτουν περίπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, τα οποία επικοινωνούν με αισθητήρες θέσης και ταχύτητας. Αυτά φροντίζουν ώστε ο ανελκυστήρας να επιβραδύνει ομαλά και να σταματά ακριβώς στο επίπεδο του ορόφου. Μία σοβαρή ηλεκτρονική βλάβη, π.χ. σε πίνακα ελέγχου ή σε αισθητήρα, θα μπορούσε να δώσει λανθασμένες εντολές και να επιτρέψει υπερβολική επιτάχυνση.

Ωστόσο, και εδώ υπάρχει η δικλίδα ασφαλείας: οι ηλεκτρικοί ανελκυστήρες διαθέτουν ξεχωριστό μηχανισμό περιοριστή ταχύτητας (governor), ο οποίος δεν εξαρτάται από το κύριο ηλεκτρονικό σύστημα. Εάν το κύκλωμα ελέγχου αποτύχει, ο μηχανικός governor θα ενεργοποιήσει αυτόματα τα φρένα ασφαλείας.

  1. Κακή ή ανύπαρκτη συντήρηση

Η πιο ρεαλιστική αιτία ατυχήματος είναι η ελλιπής συντήρηση. Ένας ανελκυστήρας χρειάζεται τακτικούς ελέγχους, λίπανση εξαρτημάτων, ρύθμιση φρένων και αντικατάσταση φθαρμένων κομματιών. Η αμέλεια σε αυτόν τον τομέα μπορεί να επιτρέψει τη συσσώρευση προβλημάτων που, συνδυαστικά, αυξάνουν την πιθανότητα βλάβης.

Στην Ελλάδα, η συντήρηση είναι υποχρεωτική ανά μήνα ή ανά 15μέρες ή ανά δίμηνο, ανάλογα με τη χρήση και το είδος του ανελκυστήρα. Η μη τήρηση αυτού του κανονισμού έχει οδηγήσει σε αρκετά περιστατικά εμπλοκής ή εγκλωβισμού, και σε σπάνιες περιπτώσεις, σε επικίνδυνες πτώσεις μικρού ύψους.

  1. Σφάλματα κατά την εγκατάσταση

Αν ο ανελκυστήρας τοποθετηθεί από μη εξειδικευμένο συνεργείο, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα ευθυγράμμισης, λανθασμένης ρύθμισης των φρένων ή τοποθέτησης υλικών χαμηλής ποιότητας. Αυτά δεν είναι πάντα άμεσα ορατά, αλλά μπορεί να μειώσουν σημαντικά το επίπεδο ασφαλείας σε βάθος χρόνου. Γι’ αυτό η αρχική εγκατάσταση πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη πιστοποίηση και έλεγχο από αρμόδιο φορέα.

Η πραγματικότητα για την «ελεύθερη πτώση»

Συμπερασματικά η πτώση ενός ανελκυστήρα μπορεί να προκληθεί μόνο από συνδυασμό σοβαρών βλαβών, παραμέλησης συντήρησης και απουσίας των προβλεπόμενων ελέγχων. Τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας καθιστούν το ενδεχόμενο σχεδόν μηδενικό, εφόσον η εγκατάσταση και η συντήρηση γίνονται σωστά. Για τον καθημερινό χρήστη, το πιο σημαντικό είναι να χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα με προσοχή, να αποφεύγει την υπερφόρτωση και να ενημερώνει άμεσα για κάθε ασυνήθιστο θόρυβο ή συμπεριφορά. Η πρόληψη και η υπευθυνότητα είναι η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας.

Γιατί όμως βλέπουμε συχνά αστοχίες ανελκυστήρων σε δημόσια κτήρια;

Η άποψη μου και λόγω εμπειρίας μου ως τεχνικός ασφαλείας και επιβλέπων Μηχανικός σε δημόσια ηλεκτρομηχανολογικά έργα είναι η κάτωθι:

Συντηρήσεις και πιστοποιήσεις ναι υπάρχουν αλλά πολλές φορές μόνο στα χαρτιά, κι αυτό γίνεται, όταν δεν υπάρχει ελάχιστο κατώφλι σε έναν μειοδοτικό διαγωνισμό για ανάληψη εργασιών συντήρησης από τον μειοδότη ανάδοχο.

Προσφορές κάτω του κόστους, εργατικό προσωπικό εταιριών που ναι μεν κατά την υπογραφή της σύμβασης δηλώνονται ονόματα με τα απαραίτητα πτυχία και τις προβλεπόνενες άδειες, αλλά στην πράξη τις εργασίες συντήρησης τις αναλαμβάνουν όχι οι αναφερόμενοι στη σύμβαση, αλλά άλλοι χωρίς τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα.

Το χειρότερο είναι ότι κάνεις από τις τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων δεν ελέγχει real time τις συντηρήσεις, απλά παραλαμβάνουν χαρτιά με σφραγίδες και υπογραφές. Το ότι οι τεχνικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, και δη με έμπειρο τεχνικό προσωπικό, αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, αλλά οφείλει να το λύσει ο εκάστοτε υπουργός.

Κανένας ανελκυστήρας στον κόσμο δεν αστοχεί αν συντηρείται βάση των προτύπων και οδηγιών του κατασκευαστή κι αν κυρίως τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας κατά την λειτουργία.

Ποτέ δεν φταίει η κακία στιγμή, αλλά ο κακός μας ο καιρός , γιατί 3 ατυχήματα σε 3 διαφορετικά νοσοκομεία μέσα σε ένα 6μηνο δεν πρέπει να αφήνουν κανένα μας αδιάφορο

Μιχάλης Χριστοδουλίδης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
Τεχνικός Ασφαλείας και Πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταιγίδα «ξήλωσε» την οροφή φυλακής - Αναγκαστική μετακίνηση σχεδόν 400 κρατουμένων - Δείτε βίντεο

16:51WHAT THE FACT

Ο «Βασιλιάς των Αρουραίων»: Τι είναι και γιατί οι επιστήμονες λένε ότι ίσως δεν είναι μύθος

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα σε Γαλατά και Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας

16:41LIFESTYLE

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος: Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Κανάκη

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περιπέτεια σε πτήση – Ακυρώθηκε η προσγείωση την τελευταία στιγμή λόγω άλλου αεροπλάνου στον διάδρομο

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντέιβιντ Λιντς: Είχε μετανιώσει για την υπογραφή του υπέρ του Ρομάν Πολάνσκι

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Επιβεβαίωση ΠΑΟΚ για Γιακουμάκη

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι ο 37χρονος και η 24χρονη για το βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας

16:30ΚΟΣΜΟΣ

H ανθρώπινη μορφή που πιάστηκε από κάμερα τρένου και «πάγωσε» άπαντες στην Αργεντινή (vid)

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Επικίνδυνη καταδίωξη στο Ρέθυμνο: Άνδρας πέταξε την καραμπίνα του και προσπάθησε να διαφύγει

16:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι κυριότερες αιτίες πτώσης ενός ανελκυστήρα – Μύθοι και πραγματικότητα

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Πέθανε ο Αλβάρο Ουρίμπε δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε σε πολιτική συγκέντρωση

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω» στη Σαντορίνη - Στο 43% το ποσοστό παραβατικότητας - Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε ημερόπλοια

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γυναίκα σκότωσε 11 συζύγους της σε 22 χρόνια για να κληρονομήσει την περιουσία τους - Βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτέλεση

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2025: Πρόσκληση επιτυχόντων για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων

16:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Προβάδισμα στον Ιβάν Σαββίδη για τη Νέα Τούμπα, ζητάμε μια απόδειξη ότι υπάρχουν τα κεφάλαια» - Όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Α.Σ.

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Έφοδος» μεδουσών σε πυρηνικό σταθμό - Έκλεισαν τέσσερις μονάδες

16:00ΚΟΣΜΟΣ

«Αόρατος δολοφόνος»: Ο μύκητας που απειλεί τον εγκέφαλο και αντιστέκεται στα φάρμακα

15:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζος Μπρολίν: «Όλα είναι τόσο βαρετά και ίδια στις ψηφιακές πλατφόρμες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:21ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό αντίο του Αντώνη Σαμαρά στην κόρη του: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια - Στο καλό Λένα»

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτό τέλος για βασίλισσα ομορφιάς: Τη «βύθισαν» με πέτρες στη θάλασσα - Δεμένη με λουκέτο στον λαιμό και μαύρο πανί στο πρόσωπο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι ο 37χρονος και η 24χρονη για το βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας

13:41ΚΟΣΜΟΣ

«Η άγνωστη του Σηκουάνα»: Το μυστήριο του χαμογελαστού πτώματος που έσωσε εκατομμύρια ζωές

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές τώρα σε Γαλατά και Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας

16:41LIFESTYLE

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Λευτέρης Κορδιάος: Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Κανάκη

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Άφατη θλίψη στο Α' Νεκροταφείο - Συντετριμμένοι Αντώνης, Γεωργία και Κώστας Σαμαράς

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Δασική πυρκαγιά στην Αρχαία Νεμέα - Επιχειρούν 7 εναέρια, ήχησε το 112 για εκκένωση

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Πέθανε ο Αλβάρο Ουρίμπε δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε σε πολιτική συγκέντρωση

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: «Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…» - Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την ηθοποιό

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Faberge: Πωλήθηκε ο ιστορικός οίκος έναντι $50 εκατ. - Αλλάζουν χέρια τα πολύτιμα αυγά

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Αυτόπτης μάρτυρας σε εμπρηστική ενέργεια ο δήμαρχος - Αίτημα για κήρυξη σε έκτακτη ανάγκη

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο... παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μαμά τάισε το πόνι της κόρης της στα λιοντάρια ζωολογικού κήπου - Πώς εξηγεί την απόφασή της

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γυναίκα σκότωσε 11 συζύγους της σε 22 χρόνια για να κληρονομήσει την περιουσία τους - Βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτέλεση

16:30ΚΟΣΜΟΣ

H ανθρώπινη μορφή που πιάστηκε από κάμερα τρένου και «πάγωσε» άπαντες στην Αργεντινή (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ