Ασανσέρ: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και για την… πιστοποίηση των ανελκυστήρων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά ήδη το ζήτημα, σημειώνοντας ότι κάθε προσπάθεια συντονισμένης αύξησης τιμών παραβιάζει τη νομοθεσία

Newsbomb

Ασανσέρ: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και για την… πιστοποίηση των ανελκυστήρων
UNSPLASH.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φαινόμενα αισχροκέρδειας από φορείς πιστοποίησης της ασφάλειας ανελκυστήρων καταγγέλλουν ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς πλησιάζει η λήξη της διορίας απογραφής όλων των ασανσέρ.

Ήδη ερευνά το ζήτημα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «κάθε προσπάθεια εναρμονισμένων πρακτικών ή συντονισμένης αύξησης τιμών παραβιάζει τη νομοθεσία και μπορεί να επιφέρει σοβαρά διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις».

Ακόμη, η Επιτροπή τονίζει ότι οι τιμές για τις υπηρεσίες αυτές πρέπει να καθορίζονται αυτόνομα από κάθε επαγγελματία, χωρίς καμία συνεννόηση ή παρέμβαση που περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισμό.

Η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής ανελκυστήρων πρέπει να γίνει έως την 30ή Νοεμβρίου 2025.

Όλοι οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία των ασανσέρ τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr.

Όσοι αμελήσουν τη διαδικασία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, όπως προβλέπεται από το νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Η πιστοποίηση θα αρχίσει μετά την απογραφή, με διαφορετικές προθεσμίες που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια και πραγματοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς (17 στην Ελλάδα), οι οποίοι ελέγχουν τα συστήματα ασφαλείας, την εγκατάσταση και τα έγγραφα αλλά και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα.

Αν εντοπιστούν ελλείψεις, ο ιδιοκτήτης πρέπει να προχωρήσει σε διορθώσεις ώστε να λάβει πιστοποιητικό λειτουργίας μετά από επανέλεγχο.

Αν και προς το παρόν δεν επιβάλλονται πρόστιμα για έλλειψη πιστοποίησης, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής που δεν έχει πιστοποιήσει ή έχει αφήσει να λήξει το πιστοποιητικό του ασανσέρ, θεωρείται υπόλογος.

Τι προβλέπει ο νόμος

Όλοι οι ανελκυστήρες, ιδιωτικοί και δημόσιοι, πρέπει να δηλωθούν στο Μητρώο.
Όσοι εγκαταστάθηκαν μετά την 1η Ιουλίου 1999, πρέπει να φέρουν σήμανση CE και πιστοποίηση.

Οι παλαιότεροι οφείλουν να εκσυγχρονιστούν.

Σε περιπτώσεις ανακαίνισης ή αλλαγής χρήσης, απαιτείται νέος έλεγχος.

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ποικίλλει:

– Πολυκατοικίες έως 6 στάσεις: Κάθε 6 χρόνια.

– Πολυκατοικίες με περισσότερες στάσεις: Κάθε 5 χρόνια.

– Επαγγελματικά κτήρια: Ανά μικρότερα διαστήματα.

– Δημόσια κτήρια και νοσοκομεία: Κάθε χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Τι αλλάζει και για ποιους

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίζονται οι 27 Έλληνες του στολίσκου Flotilla για τη Γάζα

06:40LIFESTYLE

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον Γιώργο Λιάγκα – Γιατί βρέθηκε ξανά στο μάτι του κυκλώνα

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Από σήμερα η απονομή των Νόμπελ 2025: Οι πιθανότητες Τραμπ και οι υποψήφιες επιστημονικές καινοτομίες

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Με πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,4% και ισχυρό πλεόνασμα κατατίθεται στη Βουλή

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσσηνία: Αναζητούν το δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά κατοικίας: Άπιαστο όνειρο για τον Έλληνα – Απαιτούνται μισθοί 14 ετών… χωρίς άλλα έξοδα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασανσέρ: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και για την… πιστοποίηση των ανελκυστήρων

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

06:12ΠΟΛΤΟΣ

«Διαβολοβδομάδα» από σήμερα στο Αιγαίο με Πίρι Ρέις και άσκηση «Deniz Gordu»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για να προχωρήσει το έργο

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα στην Αίγυπτο – Ο Τραμπ πιέζει Ισραήλ και Χαμάς για άμεση πρόοδο

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε το πέρασμα της κακοκαιρίας «Barbara» - Σε ποιες περιοχές ρίξει το περισσότερο «νερό»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 6 Οκτωβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε το πέρασμα της κακοκαιρίας «Barbara» - Σε ποιες περιοχές ρίξει το περισσότερο «νερό»

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

06:40LIFESTYLE

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον Γιώργο Λιάγκα – Γιατί βρέθηκε ξανά στο μάτι του κυκλώνα

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο «κατσαβιδάκιας» – Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο θρίλερ με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ποιες προϋποθέσεις βάζει η Αθήνα για να προχωρήσει το έργο

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: Άγρια διπλή δολοφονία μέσα σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα – Νεκροί ο ιδιοκτήτης και ο επιστάτης

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέος τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Τι αλλάζει και για ποιους

07:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεσσηνία: Αναζητούν το δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Δεν συλλέγουμε πτώματα ούτε παραδίδουμε όπλα - Νετανιάχου: Αν υπαναχωρήσει «θα δράσουμε»

06:36ΚΟΣΜΟΣ

Από σήμερα η απονομή των Νόμπελ 2025: Οι πιθανότητες Τραμπ και οι υποψήφιες επιστημονικές καινοτομίες

23:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Πέταξαν οι «δικέφαλοι» στην κορυφή, ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασανσέρ: Καταγγελίες για αισχροκέρδεια ακόμη και για την… πιστοποίηση των ανελκυστήρων

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από την εγκατάλειψη στη ζωή: Το The Ellinikon ξαναγράφει την ιστορία της πόλης

21:20ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας: Νέα ανακοίνωση για τον Πάνο Ρούτσι – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ