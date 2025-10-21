Θεοδωρικάκος για Μητρώο Ανελκυστήρων: «Απλό, γρήγορο και δωρεάν – Αφορά την ασφάλεια όλων μας»

Αναλυτική ενημέρωση και παρουσίαση για την πορεία απογραφής όλων των ανελκυστήρων της Ελλάδας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Ανάπτυξης, με την παρουσία των: Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Λευτέρη Κρητικού, του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Στράτου Παραδιά και του προέδρου Συντηρητών Ανελκυστήρων Γιώργου Βλασσόπουλου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά όλη την κοινωνία, καθώς «επί δεκαετίες έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες για την πιστοποίηση των ασανσέρ που λειτουργούν στη χώρα μας, οι οποίες δεν απέδωσαν, οδηγώντας σε διαδοχικές παρατάσεις.

Αλλά δεν είχε προβλεφθεί και οργανωθεί το απολύτως αναγκαίο και αυτονόητο που είναι η απογραφή, ώστε να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες λειτουργούν, πού βρίσκονται, τι χαρακτηριστικά έχουν. μία διαδικασία που απαιτείται για την ασφάλεια όλων των πολιτών που κατοικούν σε πολυκατοικίες ή τις επισκέπτονται, όπως και σε όλα τα δημόσια κτήρια και τους επαγγελματικούς χώρους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες».

Ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε πως το Μητρώο Απογραφής είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα που επιτρέπει στην Πολιτεία να αποκτήσει τη δυνατότητα συστηματικής εποπτείας των ανελκυστήρων και προσέθεσε ότι «μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, κάθε ανελκυστήρας θα αποκτήσει μοναδικό αριθμό και θα μπορούμε να αποφασίσουμε συγκεκριμένες πολιτικές για ελέγχους, πρόληψη, αναβαθμίσεις και παρεμβάσεις ασφάλειας, πολιτικές που μας αφορούν όλους.

Η διαδικασία είναι απλή και απολύτως δωρεάν. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη ειδικού, ακόμη και κάποια βοήθεια να χρειαστεί κάποιος πολίτης. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Δεν ζητάμε τεχνική μελέτη ούτε να αναρτηθεί κάποια πιστοποίηση. Οι πολίτες απλώς πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr.

Η προθεσμία λήγει την 30ή Νοεμβρίου. Καλώ όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν θετικά, να συνεργαστούμε όλοι για να βάλουμε τάξη σε μία εκκρεμότητα δεκαετιών και κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις καθημερινές μετακινήσεις και τη ζωή μας».

Ο κ. Κρητικός παρουσίασε αναλυτικά όλα τα βήματα που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απογραφής των ανελκυστήρων από τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές ή τους συντηρητές, τονίζοντας στη συνέχεια πως «είναι ένα θέμα που ταλανίζει την ελληνική Πολιτεία για πάνω από 25 χρόνια, γι’ αυτό και αποφασίσαμε να φτιάξουμε μία πλατφόρμα πολύ εύκολη στη χρήση της. Το σύνθημα για τη διαδικασία είναι το εξής: απλά, γρήγορα και δωρεάν».

Ο κ. Παραδιάς επισήμανε την ανάγκη απογραφής όλων των ανελκυστήρων στη χώρα, ώστε να δρομολογηθεί στη συνέχεια σε ρεαλιστική βάση η περαιτέρω διαδικασία» και προσέθεσε πως «η προτροπή μας είναι να δηλώσουν όλοι τους ανελκυστήρες τους. Είναι αδικαιολόγητο να παρουσιάζουν κάποιοι ως δύσκολη τη διαδικασία ή κάποιοι να ζητούν αμοιβή για να κάνουν αυτή τη δήλωση».

Ο κ. Βλασσόπουλος ανέφερε με τη σειρά του πως «είναι μία διαδικασία 2 – 3 λεπτών και όσοι ανελκυστήρες δεν απογραφούν, ο νόμος προβλέπει κυρώσεις. Προτρέπουμε τους πάντες να προβούν σε αυτή τη διαδικασία.

Θέλουμε να μάθουμε τον συνολικό αριθμό των ανελκυστήρων στη χώρα μας, για να προχωρήσουμε μετέπειτα στην έκδοση νέων υπουργικών αποφάσεων για την αναβάθμιση ασφαλιστικών διατάξεων και την περαιτέρω πιστοποίησή τους».

Μέχρι σήμερα έχουν απογραφεί περίπου 80.000 ανελκυστήρες, ενώ η εκτίμηση είναι για 750.000 έως 900.000.