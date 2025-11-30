Παράταση για την απογραφή ανελκυστήρων: Αυτή είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή ανελκυστήρων στο ψηφιακό Μητρώο. Πρόκειται για την υποχρεωτική διαδικασία, η οποία είχε αρχικά καταληκτική ημερομηνία την 30ή Νοεμβρίου.

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς -ιδιοκτήτες, διαχειριστές ακινήτων, συντηρητές και εγκαταστάτες- να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Παρόλο που τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκε σημαντική αύξηση στον ρυθμό των απογραφών, με τον αριθμό των καταγεγραμμένων ανελκυστήρων να έχει ήδη ξεπεράσει τους 250.000, η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, της ΠΟΜΙΔΑ και των εταιριών συντήρησης ενισχύεται περαιτέρω για την πλήρη ολοκλήρωση του Μητρώου.

Δεδομένα στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων

Τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία δηλώνονται στην πλατφόρμα της απογραφής είναι τα εξής:

τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους και τη διεύθυνση εγκατάστασης του ανελκυστήρα,

τον αριθμό των ανελκυστήρων και των στάσεων κάθε ανελκυστήρα,

το έτος κατασκευής του ανελκυστήρα,

την ύπαρξη ή μη σήμανσης «CE»,

την ύπαρξη τυχόν προηγούμενης πιστοποίησης του ανελκυστήρα

την καταχώριση ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινής απόφασης,

την τρέχουσα κατάσταση πιστοποίησης,

τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή και

προαιρετικά τις εκκρεμότητες τεχνικής αναβάθμισης.

Διαβάστε επίσης