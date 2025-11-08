Ασανσέρ: Ολοκληρώνεται η διαδικασία απογραφής - Μέχρι πότε η προθεσμία

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των ασανσέρ στο Μητρώο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η διαδικασία της απογραφής όλων των ανελκυστήρων της χώρας πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://elevator.mindev.gov.gr και αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως παλαιότητας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης — ακόμη και εκείνους που βρίσκονται εκτός λειτουργίας ή έχουν ήδη καταγραφεί σε παλαιότερα μητρώα.

Παρότι η απογραφή είναι υποχρεωτική, μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί περισσότεροι από 110.000 ανελκυστήρες, ενώ ο συνολικός αριθμός τους στη χώρα υπολογίζεται μεταξύ 750.000 και 900.000.

Η ευθύνη για την απογραφή ανήκει στους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους των ακινήτων. Ωστόσο, η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα.

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, συνιστάται συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων, ώστε να γίνει μία μόνο καταχώριση, καθώς το σύστημα δεν μπορεί να εντοπίσει διπλές εγγραφές.

Οι υπόχρεοι

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα μπορούν να απογράψουν έναν ανελκυστήρα κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει συνεννόηση ώστε η απογραφή του εν λόγω ανελκυστήρα να γίνει μόνο μια φορά, από ένα μόνο πρόσωπο.

Και αυτό, καθώς το μητρώο Απογραφής δεν μπορεί να αντιληφθεί εάν ένας ανελκυστήρας έχει ήδη απογραφεί, ώστε να εμποδιστεί η πολλαπλή απογραφή του.

Πώς γίνεται η απογραφή

Ο γγ Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, εξήγησε ότι η απογραφή πραγματοποιείται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου, με είσοδο μέσω TAXISnet.

Ο πολίτης καλείται να δηλώσει:

το έτος εγκατάστασης,

τον αριθμό στάσεων,

την κατάσταση λειτουργίας (ενεργός ή ανενεργός),

αν υπάρχει πιστοποίηση ή δήλωση στον δήμο,

και τον αριθμό ΚΑΕΚ του ακινήτου.

Ακόμη και αν λείπουν ορισμένα στοιχεία, η απογραφή μπορεί να ολοκληρωθεί με επιλογές «άγνωστο» ή «προσωρινά μη διαθέσιμο». Σε περιπτώσεις διπλοεγγραφών, η διασταύρωση θα γίνεται μέσω του ΚΑΕΚ, ώστε να αποφευχθούν λάθη.