Θεοδωρικάκος για ασανσέρ: Ανάγκη η συμβολή όλων των αρμόδιων φορέων για την ασφάλεια των πολιτών

Συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την επιτάχυνση της απογραφής των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό μητρώο

Δημήτρης Δρίζος

Η επιτάχυνση της διαδικασίας απογραφής των ανελκυστήρων στο νέο ψηφιακό μητρώο ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και των προεδρείων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων (ΠΟΒΕΣΑ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολογίας Ανελκυστήρων & Κυλιόμενων Κλιμάκων (ΠΕΤΑΚ). Στη σύσκεψη με τους κατασκευαστές, τους εγκαταστάτες και τους συντηρητές ανελκυστήρων συμμετείχαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας, Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε την ανάγκη να συμβάλλουν όλοι για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής προσπάθειας. Στόχος είναι να επιλυθεί ένα ζήτημα που εκκρεμεί επί δεκαετίες: η συγκρότηση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων όλων των ανελκυστήρων της χώρας. Επισήμανε, μάλιστα, στους εκπροσώπους των εταιρειών και των επαγγελματιών του κλάδου πως προϋπόθεση για να μπορεί να συντηρηθεί ένας ανελκυστήρας, είναι να έχει απογραφεί.

Στο πλαίσιο αυτό, προέτρεψε:

  • τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων να προχωρήσουν άμεσα στην απογραφή,
  • τους συντηρητές και εγκαταστάτες ανελκυστήρων να εξετάσουν άμεσα, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους σχέσης με τους πελάτες τους, την κατάσταση απογραφής των ανελκυστήρων που εξυπηρετούν και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε κανένας ανελκυστήρας να μη μείνει εκτός μητρώου, καθώς οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα είναι δυνατόν να συντηρηθούν.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι η απογραφή είναι εξαιρετικά απλή, διαρκεί μόλις 3-5 λεπτά, είναι εντελώς δωρεάν και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://elevator.mindev.gov.gr

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε, επίσης, ότι δεν προκύπτει καμία πρόσθετη ευθύνη για τους πολίτες που προβαίνουν στην απογραφή του ανελκυστήρα στο νέο σύστημα. Η διαδικασία είναι απλώς μια δήλωση στοιχείων και δεν επιφέρει οποιαδήποτε νέα υποχρέωση πέραν όσων ήδη προβλέπει η νομοθεσία.

