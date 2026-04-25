Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο ο νεαρός οδηγός του

Ένας νεαρός δικυκλιστής τραυματίστηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (25/4/26), σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στα φανάρια του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα.

Όπως αναφερει το lamiareport.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το μηχανάκι ανέβαινε την οδό κι αμέσως μετά τα φανάρια προσέκρουσε πάνω στο ΙΧ, σπάζοντας το πίσω παρμπρίζ. Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο σώμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και διακόμισε τον τραυματία στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

