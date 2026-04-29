Αντικριστό και σφακιανόπιτες: Το TasteAtlas προτείνει διακοπές στην Κρήτη

Για άλλη μια φορά ο δημοφιλής διεθνής γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas, εξυμνεί την Ελλάδα και αυτήν την φορά την Κρήτη, προτείνοντας στους τουρίστες να επισκεφτούν το νησί τον Μάιο και να γευτούν την τοπική κουζίνα, από το αντικριστό έως και την σφακιανόπιτα.

Όπως αναφέρει ο οδηγός, η Κρήτη την άνοιξη «προσφέρει ζεστό καιρό, μεγάλες ημέρες και καταπράσινα τοπία που δεν έχουν ακόμη ξεραθεί από τη ζέστη του καλοκαιριού».

May is one of the best times to visit Crete. Located in the southern part of Greece ??, the island has stable, warm weather, long days, and green landscapes that haven’t yet dried out from the summer heat.



Η γαστρονομική κουλτούρα της Κρήτης διαμορφώνεται από τη γη και τη θάλασσα, συνεχίζει ο οδηγός. Η κουζίνα βασίζεται σε απλά, τοπικά υλικά, ελαιόλαδο, άγρια βότανα και παραδοσιακές μεθόδους μαγειρέματος.

«Συνηθισμένα πιάτα περιλαμβάνουν την σαλάτα ντάκος, το αντικριστό και την σφακιανόπιτα. Τα πρωινά ξεκινούν συνήθως με ελληνικό γιαούρτι και μέλι ή αρτοσκευάσματα όπως η μπουγάτσα, γεμισμένη με κρέμα ή τυρί. Οι τοπικοί παραγωγοί σε όλο το νησί παράγουν τυριά όπως η γραβιέρα και η μυζήθρα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μαγειρική ή σερβίρονται από μόνα τους», καταλήγει ο γαστρονομικός οδηγός.