Πύργος: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Ο 17χρονος παραμένει στον χώρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπό φύλαξη, μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Πύργος: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 17χρονος από τα Λεχαινά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με εισαγγελική εντολή λόγω καταγγελίας ενδοοικογενειακής βίας.
  • Οι αρχές αποφάσισαν την απομάκρυνση του από το οικογενειακό περιβάλλον για την προστασία του.
  • Ο ανήλικος παραμένει υπό φύλαξη στο νοσοκομείο έως ότου ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 17χρονος φιλοξενείται στο νοσοκομείο μετά από επεισόδια στο οικογενειακό περιβάλλον.
  • Είναι άγνωστο αν ο ανήλικος θα συνεχίσει να φιλοξενείται στο νοσοκομείο ή θα μεταφερθεί σε άλλη δομή έως την ενηλικίωσή του.
Snapshot powered by AI

Στο Νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε και φιλοξενείται προσωρινά ένας 17χρονος από τα Λεχαινά κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης μετά από καταγγελία που αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι αρμόδιες Αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση του ανήλικου από το οικογενειακό περιβάλλον για να διασφαλιστεί η προστασία του.

Ο 17χρονος παραμένει στον χώρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπό φύλαξη, μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που ο 17χρονος οδηγείται στο νοσοκομείο για φιλοξενία μετά από ένταση στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Φέρεται να έχουν προηγηθεί επεισόδια λεκτικής βίας και έντονων πιέσεων προς τον 17χρονο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και επιλογές με τις οποίες ο ίδιος δεν συμφωνεί.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν ο ανήλικος θα συνεχίσει να φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου ή αν θα αναζητηθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας έως την ενηλικίωσή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Χαλάνδρι η πρώτη πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα με τίτλο: «Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Προσωποποίηση τακτικισμού και τυχοδιωκτισμού η ομιλία Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερες αμερικανικές βάσεις απ’ όσες είχαν αποκαλυφθεί -Δορυφορικές εικόνες

14:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ψηφιακό εμπόριο ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Έστησαν δίκτυο με QR codes και πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο δημοσιογράφος Δημήτρης Γκιώνης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ 13 Μαΐου: Τι ώρα είναι η συγκέντρωση, τα αιτήματα

14:17LIFESTYLE

Στην Αθήνα ο frontman των Metallica, James Hetfield, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: «Τα ηλεκτρικά πατίνια ήρθαν για να μείνουν στην Αθήνα αλλά σε συγκεκριμένους χώρους»

14:11ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Τα προγράμματα πρόληψης δεν μπορούν να βασίζονται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα 2026: Τι ισχύει - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ο Περιφερειακός από Ευκαρπία έως Μετέωρα λόγω εργασιών για το Flyover - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

14:00ΥΓΕΙΑ

Τα παιδιά που ζουν κοντά σε βενζινάδικο έχουν υψηλότερο κίνδυνο λευχαιμίας - Έρευνα

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας και σκοτώθηκε ο γιος του δολοφόνου

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η επίθεση σε βάρος 28χρονου Τούρκου– Κατηγορούνται 3 συμπατριώτες του

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Αριζόνα: 40χρονη δρομέας πέθανε αφού κατέρρευσε κατά την διάρκεια υπερμαραθωνίου 402 χιλιομέτρων

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννάκος για ατύχημα με πατίνι στον Ασπρόπυργο: «Είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

12:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Κοβέσι είναι πολιτικός! Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές»: Τα παράπονα των βουλευτών της ΝΔ στον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:18ΕΛΛΑΔΑ

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν»: Ξέσπασμα οργής κατά αστυνομικών από συγγενείς του Νικήτα

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Ολλανδή αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται στο Άμστερνταμ με συμπτώματα

13:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λαμία: Βαριές καμπάνες σε χωρισμένους γονείς για κακοποίηση βρέφους – Καταπέλτης ο εισαγγελέας

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα και χρησιμοποίησε το σώμα της για να τη «χτυπήσει» - Δείτε βίντεο

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από το τροχαίο στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας και σκοτώθηκε ο γιος του δολοφόνου

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Διασωληνώθηκε ο 12χρονος που είχε ατύχημα με πατίνι -Διακομίζεται στο Αγλαΐα Κυριακού

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Ο 21χρονος έτρεξε και προσπάθησε να κλωτσήσει τον 54χρονο όταν είδε το πιστόλι - Βίντεο-ντοκουμέντο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Νικήτα: Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτησαν ντυμένοι στα λευκά

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Η στιγμή της διάσωσης της 15χρονης - Πώς βρέθηκε στη διώρυγα ερευνά η αστυνομία

13:58ΚΟΣΜΟΣ

«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

13:49LIFESTYLE

Δείτε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος να μαγειρεύει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Εκτέλεση Μοσχούρη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του «θαμνάκια»

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ