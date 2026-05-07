Πύργος: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Ένας 17χρονος από τα Λεχαινά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με εισαγγελική εντολή λόγω καταγγελίας ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αρχές αποφάσισαν την απομάκρυνση του από το οικογενειακό περιβάλλον για την προστασία του.

Ο ανήλικος παραμένει υπό φύλαξη στο νοσοκομείο έως ότου ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 17χρονος φιλοξενείται στο νοσοκομείο μετά από επεισόδια στο οικογενειακό περιβάλλον.

Είναι άγνωστο αν ο ανήλικος θα συνεχίσει να φιλοξενείται στο νοσοκομείο ή θα μεταφερθεί σε άλλη δομή έως την ενηλικίωσή του. Snapshot powered by AI

Στο Νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε και φιλοξενείται προσωρινά ένας 17χρονος από τα Λεχαινά κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης μετά από καταγγελία που αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακή βίας.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, οι αρμόδιες Αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση του ανήλικου από το οικογενειακό περιβάλλον για να διασφαλιστεί η προστασία του.

Ο 17χρονος παραμένει στον χώρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπό φύλαξη, μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό που ο 17χρονος οδηγείται στο νοσοκομείο για φιλοξενία μετά από ένταση στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Φέρεται να έχουν προηγηθεί επεισόδια λεκτικής βίας και έντονων πιέσεων προς τον 17χρονο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και επιλογές με τις οποίες ο ίδιος δεν συμφωνεί.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν ο ανήλικος θα συνεχίσει να φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου ή αν θα αναζητηθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας έως την ενηλικίωσή του.

Διαβάστε επίσης