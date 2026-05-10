Σοφία Καλισκάμη: Η 7χρονη «βασίλισσα» του σκακιού στην Ευρώπη - «Αντί για κούκλες, ήθελε σκάκι»

Snapshot Η 7χρονη Σοφία Καλισκάμη κατέκτησε το European School Chess Championship 2026 στην κατηγορία U7, ολοκληρώνοντας το τουρνουά αήττητη με 8,5 βαθμούς σε 9 αγώνες.

Η Σοφία ξεκίνησε να παίζει σκάκι από την ηλικία των δύο ετών, με την υποστήριξη της μητέρας της, η οποία είχε ερασιτεχνική εμπειρία στο άθλημα.

Διαθέτει σπάνια πειθαρχία, αφοσίωση και ωριμότητα για την ηλικία της, στοιχεία που την έχουν καταστήσει κορυφαία στην κατηγορία της και την έχουν οδηγήσει σε πάνω από 40 μετάλλια και 20 κύπελλα.

Ο προπονητής της επισημαίνει ότι η 7χρονη αντιμετωπίζει τις ήττες με ψυχραιμία και συνεχίζει να δείχνει μέταλλο πρωταθλητή.

Η Σοφία συνδυάζει σχολείο, καθημερινές προπονήσεις 2

3 ωρών και συμμετοχή σε τουρνουά σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, με τη στήριξη των εκπαιδευτικών της. Snapshot powered by AI

Η 7χρονη Σοφία Καλισκάμη δεν είναι απλώς ένα παιδί με αγάπη για το σκάκι. Είναι το κορίτσι από τον Πόρο που κατάφερε να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης και να κάνει ολόκληρη τη σκακιστική κοινότητα να μιλά για το σπάνιο ταλέντο της.

Η μικρή πρωταθλήτρια συμμετείχε στο European School Chess Championship 2026, που διεξήχθη στο Τρόγκιρ της Κροατίας, καταφέρνοντας να εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις της απέναντι σε αγόρια και κορίτσια της κατηγορίας U7. Η Σοφία ολοκλήρωσε τη διοργάνωση αήττητη, συγκεντρώνοντας 8,5 βαθμούς σε 9 αγώνες και κατακτώντας την κορυφή της ευρωπαϊκής σκακιέρας.

Η επιτυχία της μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς όσοι τη γνωρίζουν κάνουν λόγο για ένα παιδί με σπάνια πειθαρχία, αφοσίωση και ωριμότητα, στοιχεία που δύσκολα συναντά κανείς σε τόσο μικρή ηλικία.

Η μικρή «βασίλισσα» του σκακιού από τον Πόρο

Το πάθος της Σοφίας για το σκάκι φαίνεται πως ξεκίνησε μέσα από το οικογενειακό της περιβάλλον και συγκεκριμένα από τη Ρωσίδα μητέρα της, Ναταλία Μίσκο, η οποία είχε ασχοληθεί ερασιτεχνικά με το άθλημα.

Η 7χρονη είχε ήδη δείξει από πολύ νωρίς τις δυνατότητές της, καθώς σε ηλικία μόλις 5 ετών κατέκτησε αήττητη τον τίτλο της πρωταθλήτριας σε δύο κατηγορίες στο πανελλήνιο μαθητικό πρωτάθλημα σκακιού στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα, η μικρή σκακίστρια μετρά ήδη 20 κύπελλα από τουρνουά στα οποία έχει συμμετάσχει, αλλά και περισσότερα από 40 μετάλλια, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο ελπιδοφόρα παιδιά του ελληνικού σκακιού.

Και κάπως έτσι, η Σοφία Καλισκάμη έχει ήδη αρχίσει να χτίζει το δικό της όνομα ως η νέα «βασίλισσα» της ευρωπαϊκής σκακιέρας.

Ο δάσκαλός της στο Newsbomb.gr: «Είναι παιδί με μέταλλο πρωταθλητή»

Ο δάσκαλος σκακιού της Σοφίας, Παντελής Λυκουριώτης, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφει ένα παιδί που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και για τη σπάνια αγωνιστική του συμπεριφορά.

«Δουλεύω από πέρυσι με τη Σοφία, από τον Σύλλογο Σκακιστικής Ακαδημίας Ναυπλίου. Η πρώτη μας επαφή έγινε όταν είχε έρθει μαζί με τη μητέρα της σε ένα τουρνουά φιλικού χαρακτήρα. Από τότε ξεχώριζε αγωνιστικά, αλλά και από την ωριμότητά της. Ο τρόπος που μιλούσε, που ζητούσε τη βοήθεια του διαιτητή και γενικά ο τρόπος που αντιλαμβανόταν το παιχνίδι για την ηλικία της ήταν πραγματικά εντυπωσιακός», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τονίζει πως η μικρή πρωταθλήτρια διαθέτει σπάνια αφοσίωση και πειθαρχία, στοιχεία που την κάνουν να ξεχωρίζει στην ηλικιακή της κατηγορία.

«Το παιδί είναι ένα τεράστιο ταλέντο, αλλά αυτό που τη διαφοροποιεί περισσότερο είναι το πόσο δουλεύει. Είναι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που κάνει και σκακιστικά παρουσιάζει ωριμότητα μεγαλύτερη από την ηλικία της. Στην κατηγορία της θεωρείται κορυφαία και ακόμη και όταν έρθει μια ήττα, δεν την επηρεάζει ιδιαίτερα. Στεναχωριέται εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ γρήγορα προχωράει παρακάτω. Αυτό δείχνει ότι έχει μέταλλο πρωταθλητή», λέει στο Newsbomb.gr.

«Το σημαντικότερο είναι ότι αγαπά πραγματικά αυτό που κάνει. Αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και την ίδια προσπάθεια, είναι βέβαιο ότι θα φτάσει πολύ ψηλά», συμπληρώνει.

Η μητέρα της Σοφίας στο Newsbomb.gr: «Αντί να παίζει με κούκλες, ήθελε να παίζει σκάκι»

Η μητέρα της 7χρονης πρωταθλήτριας, Ναταλία Μίσκο, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφει πώς ξεκίνησε η αγάπη της μικρής για το σκάκι ήδη από την ηλικία των δύο ετών.

«Όταν ήταν δύο ετών είδε μια σκακιέρα στο σπίτι, η οποία ήταν δική μου. Εγώ έπαιζα παλιότερα σκάκι για διασκέδαση και όχι επαγγελματικά. Από τη στιγμή που την είδε, άρχισε να δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον και καθημερινά με ρωτούσε πώς μπορεί να μάθει. Έτσι ξεκινήσαμε να παίζουμε μαζί κάθε μέρα, αντί να παίζει με τις κούκλες της», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, το σκάκι γρήγορα έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

«Παίζαμε παντού. Στο σπίτι, σε φίλους, ακόμη και όταν πηγαίναμε βόλτα παίρναμε μαζί τη σκακιέρα. Με αυτόν τον τρόπο μάθαινε όλο και καλύτερα τις κινήσεις και τους κανόνες του παιχνιδιού. Στα 3,5 της χρόνια κατάλαβα ότι το ενδιαφέρον της μεγάλωνε συνεχώς και έτσι την έγραψα σε διαδικτυακό σχολείο σκακιού. Από τότε προπονούνταν καθημερινά με προπονητές και το είχε πάρει πολύ σοβαρά», λέει χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιγράφει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς η μικρή Σοφία προσπαθεί να συνδυάζει σχολείο, προπονήσεις και συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.

«Είναι αρκετά δύσκολο να συνδυάζει το σχολείο με το σκάκι, γιατί το πρόγραμμά της είναι πολύ πιεστικό. Οι δάσκαλοί της όμως τη στηρίζουν πάρα πολύ. Της έστελναν καθημερινά ασκήσεις και βιβλία στο σπίτι για να καλύπτει τα κενά της όταν έλειπε λόγω των αγώνων», σημειώνει.

Σύμφωνα με τη μητέρα της, η μικρή πρωταθλήτρια προπονείται καθημερινά για αρκετές ώρες.

«Κατά μέσο όρο κάνει προπόνηση δύο με τρεις ώρες την ημέρα, ενώ τα Σαββατοκύριακα μπορεί να φτάσει ακόμη και τις επτά ώρες. Παράλληλα, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο συμμετέχει και σε κάποιο τουρνουά», τονίζει.

«Δεν έχω ακόμη συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας της»

Η Ναταλία Μίσκο δηλώνει συγκινημένη και υπερήφανη για όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα η κόρη της, παραδεχόμενη ωστόσο πως ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας της.

«Είμαι πολύ περήφανη για τη Σοφία και ακόμη και τώρα δυσκολεύομαι να καταλάβω πόσο μεγάλη είναι αυτή η επιτυχία. Για εμένα κάθε τουρνουά είναι μια γιορτή, γιατί βλέπω ότι χαίρεται πραγματικά αυτό που κάνει και εξελίσσεται μέσα από αυτό. Δεν είναι μόνο οι νίκες, αλλά όλη αυτή η διαδικασία που τη βοηθά να αναπτύσσει τις δεξιότητές της», αναφέρει.

Μάλιστα, όπως λέει η ίδια, όταν η μικρή κατέκτησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δεν είχε συνειδητοποιήσει αμέσως πόσο σημαντικό ήταν αυτό το επίτευγμα για ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας.

«Κι εγώ είχα συμμετάσχει παλιότερα σε κάποιους διαγωνισμούς, αλλά σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Όταν όμως είδα τη Σοφία να αγωνίζεται επαγγελματικά, κατάλαβα πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι πραγματικά το σκάκι. Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής, αποφάσεων και τεράστιας συγκέντρωσης», καταλήγει.