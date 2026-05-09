Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Ίδιο είχαν βρει και στην Τουρκία - Η σημασία του και τα σενάρια

Snapshot Στη Λευκάδα εντοπίστηκε ένα ουκρανικό στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος (drone) τύπου Magura V5 με εκρηκτικά, το οποίο ανέλαβαν οι Ένοπλες Δυνάμεις και μεταφέρθηκε σε Ναύσταθμο.

Δεν υπάρχουν επαληθευμένες πληροφορίες που να συνδέουν το drone με την τουρκική SADAT ή άλλες συγκεκριμένες ομάδες, αλλά η παρουσία του προκαλεί ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση λόγω ασαφούς εμπλοκής.

Η εμφάνιση του drone κοντά σε ελληνικό νησί θα μπορούσε να θεωρηθεί δοκιμή λειτουργίας ύποπτων δρώντων σε περιοχή ΝΑΤΟ/ΕΕ και να προκαλέσει συναγερμό σε Αθήνα και Βρυξέλλες.

Το ίδιο μοντέλο drone είχε βρεθεί και στα τουρκικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας από Τούρκους ψαράδες το 2025, επιβεβαιώνοντας τη χρήση του σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Ουσιαστικά ο κίνδυνος δεν είναι το drone καθαυτό αλλά η ασάφεια σχετικά με τον αποστολέα και τις προθέσεις, που μπορεί να οδηγήσει σε διλήμματα και κλιμάκωση μεταξύ κρατικών και μη κρατικών παραγόντων.

Προβληματισμό έχει προκαλέσει το πολεμικού τύπου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και φέρει εκρηκτικά και πυροκροτητές. Την υπόθεση ανέλαβαν οι Ένοπλες Δυνάμεις και το ουκρανικό μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος, τύπου Magura V5 θα μεταφερθεί από το Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας σε Ναύσταθμο.

Τη δική του εκτίμηση για το περιστατικό έδωσε ο αμυντικός αναλυτής Δημήτρης Τσαϊλάς, Ναύαρχος εν αποστρατεία.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επαληθευμένες δημόσιες πληροφορίες που να συνδέουν οποιοδήποτε drone που βρέθηκε κοντά στη Λευκάδα είτε με την SADAT International Defense Consultancy (ενός ιδιωτικού στρατού της Τουρκίας του Ερντογάν) ή οποιασδήποτε άλλης συγκεκριμένης ομάδας τύπου Wagner. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι χρήσιμο να εξετάσουμε ένα αναλυτικό σενάριο τύπου «τι θα γινόταν αν», επειδή αυτό ακριβώς είναι το είδος της ασάφειας που μπορεί να δημιουργήσει κρίσεις», σημειώνει αρχικά μιλώντας στο Newsbomb.

Greek fishermen in Lefkada discovered an unmanned, military-grade surface vehicle drifting near a sea cave today.



They towed the boat to Vasiliki port and handed it to the Hellenic Coast Guard.



It resembles to Ukraine's Magura V5 kamikaze USV. pic.twitter.com/Ib2Fbdz8sg — Clash Report (@clashreport) May 7, 2026

Στη συνέχεια αναφέρει:

«Δραστηριότητες που συνδέονται με την SADAT έχουν αναφερθεί κυρίως σε μέρη όπως η Λιβύη, η Συρία ή μέρη της Αφρικής, μακριά από το έδαφος του ΝΑΤΟ. Αν ένα drone συνδεδεμένο με ένα τέτοιο δίκτυο εμφανιζόταν πάνω ή κοντά σε ελληνικό νησί όπως η Λευκάδα, αυτό θα αντιπροσώπευε κάτι ποιοτικά διαφορετικό:

Επιχειρήσεις που κινούνται εντός ή πλησίον του χώρου της ΕΕ/ΝΑΤΟ

Μια δοκιμή για το πόσο μακριά μπορούν να λειτουργήσουν οι ύποπτοι για άρνηση δρώντες χωρίς να προκαλέσουν επίσημη απάντηση

Αυτό θα προκαλούσε αμέσως συναγερμό στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες».

Ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος

Σύμφωνα με τον κ. Τσαϊλά «ένα μικρό drone δεν είναι στρατιωτικά μια αποφασιστική κίνηση. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι ποιος το έστειλε και γιατί. Αν συνδέεται (έστω και έμμεσα) με τη SADAT:

Η Τουρκία θα μπορούσε εύλογα να αρνηθεί οποιαδήποτε κρατική εμπλοκή

Η Ελλάδα θα μπορούσε ακόμα να το ερμηνεύσει ως κρατική έρευνα

Το ΝΑΤΟ θα αντιμετώπιζε ένα δίλημμα γκρίζας ζώνης: πρόκειται για «επίθεση», για περιστατικό ή για κάτι άλλο;

Αυτή η ασάφεια είναι το σημείο όπου έγκειται ο κίνδυνος κλιμάκωσης.

Αν ένα drone που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδεόταν ποτέ αξιόπιστα με τη SADAT, δεν θα αφορούσε το ίδιο το drone, θα αφορούσε αυτό που αντιπροσωπεύει:

η χρήση αμφισβητήσιμων παραγόντων κοντά σε κυρίαρχο έδαφος

η θολότητα των ορίων μεταξύ κρατικών και μη κρατικών επιχειρήσεων

η δυσκολία αντίδρασης χωρίς κλιμάκωση

Αλλά χωρίς επαληθευμένα στοιχεία, η υπεύθυνη προσέγγιση είναι να το αντιμετωπίσουμε ως ανοιχτό ερώτημα και όχι ως συμπέρασμα», καταλήγει μιλώντας στο Newsbomb.

*Ο Δημήτριος Τσαϊλάς είναι απόστρατος Αξιωματικός του ΠΝ, δίδαξε επί σειρά ετών στις έδρες Επιχειρησιακής Σχεδιάσεως καθώς και της Στρατηγικής και Ασφάλειας, σε ανώτερους Αξιωματικούς στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου. Σήμερα είναι συνεργάτης και ερευνητής του Institute for National and International Security(INIS), και του Strategy International (SI). Συγγραφέας του βιβλίου «Ο Σύγχρονος Πόλεμος» Προκλήσεις για την Ελληνική Ασφάλεια. Εκδόσεις Ινφογνώμων.

Eπιθέσεις μέσα στο 2025

Προκειμένου να αντιληφθεί κανείς τη δυναμική του μη επανδρωμένου σκάφους, αξίζει να αναφερθεί ότι ένα ουκρανικό ναυτικό drone χτύπησε τον τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της Rosneft στο Τουάπσε, ένα βασικό ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας, διαταράσσοντας την κρίσιμη ενεργειακή υποδομή της Μόσχας τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η επίθεση, που πιθανότατα εκτελέστηκε από την ουκρανική SBU ή την HUR με τη χρήση drones Magura V5 είχε ως στόχο μια εγκατάσταση που διαχειρίζεται ετησίως εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου, ζωτικής σημασίας για την πολεμική οικονομία της Ρωσίας.

❗️??⚔️?? - Ukrainian naval drone struck the Rosneft-operated oil export terminal in Tuapse, a key Russian Black Sea port, disrupting Moscow’s critical energy infrastructure.



The attack, likely executed by Ukraine’s SBU or HUR using Magura V5 or Sea Baby drones, targeted a… pic.twitter.com/CIKkM3De2I — ??The Informant (@theinformant_x) September 24, 2025

Επίσης Ουκρανοί τον Μάιο του 2025 είχαν ισχυριστεί ότι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ρωσικό μαχητικό Su-30 κοντά στο Νοβοροσίσκ με ένα θαλάσσιο drone Magura V5.

‼ For the first time in history, a warplane was destroyed by a sea drone.



On May 2, @DI_Ukraine together with @ServiceSsu destroyed a russian Su-30 fighter jet near Novorossiysk with a Magura V5 naval drone.



War at sea is entering a new era. pic.twitter.com/qFTxseh0co — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 3, 2025

Ίδιο είχαν βρει και οι Τούρκοι

Ιδιαίτερη σημασία έχει και μια άλλη παρέμετρος. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 Τούρκοι ψαράδες ανέσυραν από τη θάλασσα ένα άθικτο ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας (USV) τύπου Magura V5.

Το USV εντοπίστηκε στα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, κοντά στις ακτές της βορειοανατολικής Τουρκίας.

???? Turkish fishermen have pulled out an intact Ukrainian Magura V5 unmanned surface vessel (USV) from the water.



The USV was discovered in the Black Sea waters, near the coast of northeastern Turkey.



Presumably, it was launched during one of the recent Ukrainian attacks on… pic.twitter.com/pyiYEeUwsx — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) September 30, 2025

⚡️Off the coast of Trabzon, fishermen hauled in a Magura V5 drone — towed it to port and checked for explosives



At night, fishermen tied the found Magura V5 UAV to their boat and called the police — the device was towed to the port of Yomra, where security services inspected it… pic.twitter.com/Zn4Qmt9R5z — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2025

